ABD 10 yıllık tahvil faizi tarihi düşüş seviyede | Piyasa Haberleri

ABD'de 10 yıl vadeli devlet tahvili getirisi, Corona virüs salgınının ekonomik etkilerine ilişkin endişelerle yüzde 0.786'ya düştü.

Yeni tip Corona virüs (Kovid-19) salgınının küresel ekonomiyi olumsuz etkileyeceğine yönelik endişeler etkisini sürdürürken, Amerikan devlet tahvili getirileri de hızlı bir şekilde düşmeye devam ediyor.

Hafta başında tarihinde ilk kez yüzde 1'in altına gerileyen 10 yıl vadeli devlet tahvili faizi, bugün 20 baz puandan fazla düşerek yüzde 0,786 seviyesine kadar geriledi. Bu değerle 10 yıllık devlet tahvili getirisi, tüm zamanların en düşük seviyesini gördü.

DÜNYA BORSALARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Etiketler