6 aydır kapalıydı, bilançoları açıklamadı! Borsadan atıldı!

6 aydır Borsa İstanbul’da hisseleri işleme kapalı olan Aksel Yatırım Holding AŞ borsa kotundan çıkarıldı. Borsa İstanbul, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na şirketin aktif faaliyeti olmadığı ve finansal raporlarını yayımlamadığı için kottan çıkardığını açıkladı.

Borsa İstanbul, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklama ile Aksel Yatırım Holding AŞ’nin şirket paylarını borsa kotundan çıkarmaya karar verdiğini duyurdu. KAP’a yapılan açıklamada 2017 yılı 6 aylık finansal raporlarını yayımlamadığı için 22 Ağustos 2017’de hisselerin geçici olarak işleme kapatıldığı, ardından borsa yönetim kurulunun 24 Ağustos 2017 kararı ile tüm finansal raporlarını tebliğ kapsamında yayımlayıncaya kadar Pay Piyasası Yönergesinin 30. maddesinin beşinci fıkrası kapsamında işlem sırasının kapalı kalmaya devam etmesine karar verildiği hatırlatıldı.

Şirketin, karar tarihinden itibaren geçen ve aynı maddede belirtilen 6 aylık süre içinde finansal raporlarını yayımlamaması üzerine ise Borsa İstanbul harekete geçti. Borsa, neden hisseleri borsa kotundan çıkardığını KAP’a şöyle açıkladı:

“* Pay Piyasası Yönergesi’nin 30. maddesinin beşinci fıkrası ile Kotasyon Yönergesi’nin kottan çıkarma şartlarını düzenleyen 23. maddesinin birinci fıkrasının “Ortaklığın kamuyu aydınlatma yükümlülüklerini yerine getirmediğinin tespit edilmesi” şeklindeki (a) bendi,

AKTİF FAALİYETİ YOK

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* Borsamız tarafından aktif bir faaliyeti olmadığı gerekçesi ile Yakın İzleme Pazarı’na alınan şirketin halen bir faaliyeti olmadığı anlaşıldığından, Kotasyon Yönergesi’nin kottan çıkarma şartlarını düzenleyen 23. maddesinin birinci fıkrasının “Ortaklığın Borsa tarafından geçerli kabul edilebilecek durumlar dışındaki nedenlerle bir yıldan uzun bir süre faaliyetlerinin durdurulmuş olması” şeklindeki (c) bendi ve aynı fıkranın “Ortaklığın faaliyetlerini devam ettiremeyecek seviyede finansman sıkıntısına düşmüş olması” şeklinde düzenlenen (d) bendi ve

* 2016 yılı kotta kalma ücretini son ödeme tarihinden itibaren bir yıl içinde ödemediğinden Kotasyon Yönergesi’nin kottan çıkarma şartlarını düzenleyen 23. maddesinin birinci fıkrasının “Ortaklığın Borsaya ödemekle yükümlü olduğu ücretlerin tamamını son ödeme tarihinden itibaren 1 yıl içinde ödememesi” şeklindeki (e) bendi kapsamında Şirket paylarının Borsa kotundan çıkarılmasına karar verilmiştir.”

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