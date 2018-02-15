‹ Önceki Haber Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı Sonraki Haber › Avrupa otomobil pazarı ocakta büyüdü Avrupa otomobil pazarı ocakta büyüdü

Yabancı yatırımcı hisse sattı

15.02.2018 - 15:13 | Son Güncelleme :

Yurt dışında yerleşik kişiler geçen hafta 368 milyon dolarlık hisse senedi, 516,2 milyon dolarlık DİBS ve 11,5 milyon dolarlık ÖST sattı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık menkul kıymet istatistikleri açıklandı. Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 9 Şubat haftasında net 368 milyon dolarlık hisse senedi, 516,2 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 11,5 milyon dolarlık Özel Sektör Tahvil ve Bonosu (ÖST) sattı.

##$HABER_1444031$##

Yurt dışında yerleşik kişilerin bir önceki hafta 54 milyar 403,8 milyon dolar olan hisse senedi stoku, söz konusu haftada 51 milyar 313,1 milyon dolara geriledi.

FİNANS EĞİTİMİNİ BIGPARA AVANTAJIYLA ALIN! DETAYLAR İÇİN TIKLAYIN

Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 33 milyar 306,4 milyon dolardan 32 milyar 267,2 milyon dolara düştü. Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ÖST stokları ise gerçekleştirdikleri 11,5 milyon dolarlık net satışla 984,1 milyon dolardan 972,5 milyon dolara indi.

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR


Etiketler

  • hisse senedi
  • DİBS
  • ÖST
  • menkul kıymet istatistikleri
‹ Önceki Haber Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı Sonraki Haber › Avrupa otomobil pazarı ocakta büyüdü Avrupa otomobil pazarı ocakta büyüdü
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
116.226 Değişim: 2,44% Hacim : 6.066 Mio.TL Son veri saati : 18:10
Düşük 114.642 15.02.2018 Yüksek 116.299
Açılış: 114.642
3,7691 Değişim: -0,27%
Düşük 3,7654 15.02.2018 Yüksek 3,7854
Açılış: 3,7792
4,7105 Değişim: -0,03%
Düşük 4,7052 15.02.2018 Yüksek 4,7268
Açılış: 4,7119
163,84 Değişim: -0,27%
Düşük 163,55 15.02.2018 Yüksek 164,92
Açılış: 164,29
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.