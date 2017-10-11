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3 büyükler net kârını açıkladı

11.10.2017 - 09:40

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, Haziran-Ağustos dönemi mali sonuçlarını açıkladı. Üç takımın karı 39,7 milyon TL.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray üç aylık mali sonuçlarını açıkladı. Beşiktaş, 01 Haziran 2017- 31 Ağustos 2017 tarihinde sone eren 3 aylık ara hesap döneminde 2,81 milyon lira net kar etti. Takım'ın cirosu 184 milyon lira oldu.

Fenerbahçe ise aynı hesap döneminde 25,7 milyon lira net kar açıkladı. Ciro 174,8 milyon lira...

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Galatasaray ise yine aynı hesap döneminde 147,8 milyon lira ciroyla 10,9 milyon lira net kar elde etti.

Futbol kulüpleri bilançolarını özel hesap dönemine göre tutuyor. 


Etiketler

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  • Fenerbahçe
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  • Beşiktaş
  • mali sonuç
  • Futbol kulüpleri
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