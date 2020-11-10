2021 Yılının Fragmanını İzledik | Podcast | Piyasa Haberleri

Geride bıraktığımız kasım ayının 7 işlem gününde, belki de önümüzdeki 7 ayın fragmanını izledik. Çünkü önümüzde birkaç tane ayrı pozitif faktör var…

Bigpara ‘Pusula’ yazarı olarak binlerce kişiye ulaşan Gedik Portföy Fon Yönetim Müdürü Eral Karayazıcı, geçtiğimiz haftayı değerlendirip, yeni haftada hangi veri ve gelişmelerin takip edileceğini değerlendirdi. İşte Karayazıcı’nın haftalık piyasa yorumu…

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