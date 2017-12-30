2018`in ilk haftasında piyasaları neler bekliyor?

2018`in ilk işlem haftasında veri akışı yoğun ve volatilite artabilir.

2018’in ilk işlem haftasında yakından takip edilecek en önemli gelişmeler:

Haftanın ilk işlem gününde birçok piyasa kapalı ve Çin’den gelecek PMI rakamları takip edilecek. 2017’de korkulan bir durum yaratmayan Çin, 2018’deki dengede yine önemli rol oynayacak.

Çarşamba günü ülkemiz Aralık ayı enflasyon rakamları açıklanacak, Kasım’da %12,98 ile son 14 yılın en yüksek seviyesine çıkan enflasyonun baz etkisiyle Aralık ayında gerileme göstermesi bekleniyor ve en önemli kalem ise, çekirdek enflasyondaki değişim olacak. Baz etkisi ile yaşanacak düşüş TL’nin gün içi değerlenmesini sağlayabilir.

ABD cephesinde haftanın en önemli verisi Aralık ayı tarım dışı istihdam verisi olacak. İstihdam, işsizlik oranı ve saatler kazançlardaki değişim yakından takip edilecek. İşsizlik oranı doğal seviyelere indi ve istihdam kanadındaki değişim de kabul edilebilir oranda, ancak ortalama kazançlar 2017’de istenen performansı gösteremedi. Eğer kazançlar kaleminde beklenti üzerinde bir artış yaşanırsa dolar pozitif etki görülebilir.

ABD’den istihdam dışında, ISM imalat ve imalat dışı satın alma, fabrika siparişleri ve PMI rakamları açıklanacak.

Euro Bölgesi’nden Aralık ayı enflasyon rakamları açıklanacak. Euro Bölgesi, 2017’de oldukça başarılı bir performans gösterdi, ancak enflasyon kanadındaki yavaş seyir devam ediyor.

Almanya ve İngiltere’den de Aralık ayı PMI rakamları takip edilecek.

Emtia tarafında ise Ons Altın en yakından takip edilen varlık olacak, yılın son haftası sert yükseliş gösteren Ons Altın için 1,300$ üzeri seviyeler takip edilebilir.

Enerji tarafında, bugün 2 yılın en yüksek seviyesine yükselen Ham petrol ve Brent Petrol fiyatları da piyasaların radarında olacak.

2018’in ilk işlem haftasında veri akışı yoğun ve volatilitenin de artması bekleniyor.