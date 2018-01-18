2018 faiz beklentisini açıkladı

Cleveland Fed Başkanı Mester, 2018 yılı boyunca kademeli faiz artırımlarının uygun olacağını belirtti.

Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, ABD ekonomisinin resesyonun yakınında olduğu konusunda endişe duymadığın belirtti. New Jersey'de Rutgers Üniversitesi'nde yaptığı konuşmanın ardından izleyici sorularını yanıtlayan Mester, bu yıl boyunca kademeli faiz artırımlarının uygun olacağını söyledi.

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Mester, Bitcoin'deki volatilitenin ABD ekonomisini reel tarafta etkilemediğini ve bunun gerçekleşmesini beklemediğini dile getirdi.

Cleveland Fed Başkanı, bunun yanı sıra, Fed'in para politikası hedeflerine finansal istikrar gibi bir kısım eklemesi gerektiğine kişisel olarak inanmadığını belirtti.

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