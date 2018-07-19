193 milyon dolarlık hisse senedi sattı

Yabancı yatırımcılar, geçen hafta net 193,2 milyon dolarlık hisse senedi ve 38,8 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri satarken, 49,4 milyon dolarlık DİBS aldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık menkul kıymet istatistikleri açıklandı. Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 13 Temmuz haftasında net 193,2 milyon dolarlık hisse senedi ve 38,8 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri sattı, 49,4 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) aldı.

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AA' da yer alan habere göre; yurt dışında yerleşik kişilerin bir önceki hafta 36 milyar 279,8 milyon dolar olan hisse senedi stoku, söz konusu haftada 31 milyar 562,1 milyon dolara geriledi.

Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 22 milyar 280,8 milyon dolardan 20 milyar 552,3 milyon dolara indi.

Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin Şirket Borçlanma Senetleri stokları da gerçekleştirdikleri 38,8 milyon dolarlık satışla 766,6 milyon dolardan 727,9 milyon dolara düştü.

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