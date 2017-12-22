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12 ay sonra dolar ne olur? İşte Goldman Sachs'ın tahmini

22.12.2017 - 08:56

Goldman Sachs, Türk Lirası'nın dolar karşısında 12 aylık dönemde 3.90 seviyesine zayıflamasının beklendiğini belirtti.

Goldman Sachs, Türkiye ekonomisinin orta vadeli görünümünün artan bir şekilde olumsuz göründüğünü ve Türk Lirası'nın dolar karşısında 12 aylık dönemde 3.90 seviyesine zayıflamasının beklendiğini belirtti.

Goldman Sachs analisti Mark Ozero, "Bu noktada, yetkililerin ekonomiyi proaktif bir şekilde daha sürdürülebilir bir yola getirme ihtimali düşük görünüyor" dedi.

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EKONOMİ AŞIRI ISINDI

Goldman Sachs, ekonominin aşırı ısınma işaretleri gösterdiğini, cari işlemler açığının kötüleşmekte olduğunu ve enflasyon beklentilerinin çıpalanmadığını kaydetti.

Goldman Sachs, liranın 3 ve 6 aylık dönemlerde 3.80 seviyesine erişmesini beklediğini belirtti.

Yılın başlarında, Goldman Sachs, carry trade ve değerin cazip kombinasyonu, cari işlemler dengesindeki iyileşme işaretleri ve TCMB'nin daha ortodoks bir tutum takınacak gibi görünmesinden dolayı, "TL'de taktik olarak daha yapıcı" olduklarını açıklamıştı.


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