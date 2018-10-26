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Kredi sicili temizlenebilir mi?

26.10.2018 - 17:46
Kredi sicili temizlenebilir mi? | Kredi Haberleri

Geçmişte ödemediğiniz ya da ödemesini geciktirdiğiniz kredi ve kredi kartı borçları, gelecekteki bankacılık ve kredi başvurusu işlemlerinde önünüze çıkabiliyor. Peki kredi sicili temizlenebilir mi?

Hangikredi.com tarafından hazırlanan bu yazıda kredi sicilinin nasıl düzeltilebileceği anlatılıyor.

KREDİ SİCİLİNİN KREDİ NOTUNDAN FARKI

Öncelikle bu ikisi arasındaki farkı bilmekte fayda var. Kredi sicili, kişilerin kredi başvurusu ve kredi borcu geçmişinin tamamını içeren ve silinmesi mümkün olmayan bir veri tabanıdır. Kredi Kayıt Bürosu ile Merkez Bankası bünyesinde bulunan kredi sicili bir yana, kişilerin kredi başvurusu için sorun çıkaran kısım, kredi notudur.  Ödeme düzeninize göre artan ya da düşen sayısal bir değer olan kredi notu, bankaların kredi başvrusu incelerken en çok üzerinde durduğu nokta.

Yaptığınız ödemelere göre sürekli değişebilen kredi notu, kredi borcu ve kredi kartı borcu ödenmedikçe düşmeye devam eder. İhtiyaç kredisi alır ve ödemelerinizi düzenli şekilde yaparsanız kredi notunuz daha da artar. Kredi ya da kredi kartı borcunuzu 90 gün ödememeniz halinde ise hakkınızda yasal takip başlar, kredi siciliniz bozulur ve bu da doğrudan kredi notunuzu düşürür.

BANKA SİCİLİ NASIL SİLİNİR?

Eğer borcunuzu 90 gün boyunca ödemediyseniz ve yasal takip sürecine girdiyseniz artık kara listeye girmiş olursunuz ve bunun geri dönüşü maalesef yok. Kredi Kayıt Bürosu (KKB) tarafından tutulan sicil kaydınızın silinmesi için borcunuzu ödedikten sonra ortalama beş sene geçmesi gerekir. Bu beş sene içinde yaptığınız kredi ve kredi kartı başvuruları siciliniz bozuk olduğu için yüksek ihtimalle kabul edilmez.

Siciliniz temizlendikten sonra, yani beş sene geçtikten sonra dilediğiniz tutarda kredi ya da kredi kartı alabilmek için kredi notunuzu yükseltmeniz gerekir. Kredi notunu yükseltmek için düzenli kredi ve kredi kartı ödemelerini düzenli yapmak gerekir. Ancak unutmayın ki bahsettiğimiz beş senelik süreç sicilin tamamen silinmesi değil. Belirtilen bu süre geçse bile bankalar her zaman sizin kredi geçmişinizi görebilir.

KREDİ SİCİLİNİN BOZULMAMASI İÇİN...

Kredi siciliniz bozulmadan önce mevcut borçlarınızdan kurtularak sicilinizi temiz tutabilirsiniz. Bunun için bankaların sunduğu borç yapılandırma, kredi borcu transferi ya da diğer adıyla refinansman hizmetlerinden faydalanabilirsiniz.


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