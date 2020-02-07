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Akbank konut kredisi faiz oranlarını indirdi

07.02.2020 - 11:36 | Son Güncelleme :
Akbank konut kredisi faiz oranlarını indirdi | Kredi Haberleri

Akbank, konut kredisi faizlerini tüm tutar ve vadelerde yüzde 0,95'e indirdi.

Akbank, konut kredisi faiz oranını tüm vadelerde ve herhangi bir tutar sınırı olmaksızın yüzde 0,95'e indirdi. Bankadan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz, müşterilerin finansal ihtiyaçlarını, avantajlı faiz oranları ve müşteri tercihlerine göre farklılaşabilen ödeme seçenekleri ile karşıladıklarını ifade etti.

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Hayalindeki evi satın almak isteyen müşterilerin yanında olduklarını belirten Oğuz, şunları kaydetti: "Konut sektörünü destekleyici her türlü adımı atmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bugünden itibaren vade ve tutar ayırmaksızın konut kredisi faiz oranımızı yüzde 0,95'e indirdik. Ülke ekonomisindeki ivmelenmenin sürdürülmesi için Akbank da üzerine düşeni yaparak çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Ekonomimize doğrudan katkı sağlayan konut kredilerinde müşterilerimize en iyi koşulları sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından izlemeyi sürdürerek, konut sektörünü desteklemeye, müşterilerimize en doğru hizmeti sunmaya devam edeceğiz."


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