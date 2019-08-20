‹ Önceki Haber Bayramda benzin ve motorine 1.9 milyar lira harcandı Bayramda benzin ve motorine 1.9 milyar lira harcandı Sonraki Haber › Merkez Bankası repo ihalesini tamamladı Merkez Bankası repo ihalesini tamamladı

Yabancılara konut satışları 7 ayda yüzde 64.5 arttı

20.08.2019 - 12:12 | Son Güncelleme :
Yabancılara konut satışları 7 ayda yüzde 64.5 arttı | Konut Haberleri

Türkiye'de yılın ilk yedi ayında yabancılara yapılan konut satışları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 64.5 artışla 14 bin 674 düzeyinden 24 bin 144 adete yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) salı günü açıkladığı konut satış istatistiklerine göre Türkiye'de yabancılara yapılan konut satışları, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 46.7 artışla 4 bin 192 adete yükseldi.

DHA'nın haberine göre; yabancılara konut satışlarında yılın ilk yedi ayında ilk sırayı toplam 10 bin 806 konutun satıldığı İstanbul aldı. İstanbul'u sırasıyla 4 bin 857 konut satışı ile Antalya, 1,360 konut satışı ile Ankara, 1,217 konut satışı ile Bursa ve 988 konut satışı ile Yalova izledi.

##$HABER_1456872$##

Yılın ilk yedi ayında Türkiye'den toplam 3 bin 601 adet konut satın alan Irak vatandaşları ilk sırayı aldı. Irak'ı sırasıyla 2 bin 666 konut satışı ile İran, 1,526 konut satışı ile Rusya ve 959 konut satışı ile Suudi Arabistan izledi.


Etiketler

‹ Önceki Haber Bayramda benzin ve motorine 1.9 milyar lira harcandı Bayramda benzin ve motorine 1.9 milyar lira harcandı Sonraki Haber › Merkez Bankası repo ihalesini tamamladı Merkez Bankası repo ihalesini tamamladı
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
96.159 Değişim: 0,92% Hacim : 5.009 Mio.TL Son veri saati : 16:56
Düşük 95.314 20.08.2019 Yüksek 96.583
Açılış: 95.462
5,7345 Değişim: 1,34%
Düşük 5,6400 20.08.2019 Yüksek 5,7490
Açılış: 5,6589
6,3540 Değişim: 1,26%
Düşük 6,2558 20.08.2019 Yüksek 6,3723
Açılış: 6,2748
277,81 Değişim: 2,01%
Düşük 271,19 20.08.2019 Yüksek 278,00
Açılış: 272,35
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.