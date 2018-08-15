Türkiye genelinde konut satışları arttı
Türkiye genelinde konut satışları temmuz ayında yüzde 6.9 arttı; ipotekli satışlar yüzde 21.2 geriledi.
Türkiye genelinde konut satışları Temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6.9 artarken; ipotekli satışlar ise yüzde 21.2 düşüş kaydetti.
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TÜİK'in açıkladığı konut satış istatistiklerine göre, Temmuz ayı konut satışları yüzde 6.9 artarak 123,878 adet oldu.
"İpotekli satış" olarak nitelendirilen konut kredili satışlar ise yüzde 21.2 azalışla 30,405 adet olarak gerçekleşti.
Türkiye genelinde Temmuz ayında yabancılara konut satışı yüzde 65.6 artarak 2,858 adet oldu.
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