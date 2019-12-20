‹ Önceki Haber Almanya'da tüketici güveni geriledi Almanya'da tüketici güveni geriledi Sonraki Haber › Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobille ilgili merak edilen tarihi açıkladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobille ilgili merak edilen tarihi açıkladı

Son 5 yılın getiri şampiyonu İzmir oldu

20.12.2019 - 14:16
Son 5 yılın getiri şampiyonu İzmir oldu | Konut Haberleri

Merkez Bankası’nın verilerine göre, Türkiye’de konut fiyatlarının son beş yılda ortalama yüzde 57 yükseldiğini söyleyen DAP Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz, “İstanbul’da bu artış yüzde 50 ile Türkiye ortalamasının altında kalırken, Ankara’daki yükseliş yüzde 51 oldu. Üç büyük şehir içinde en yüksek getiriyi ise yüzde 88 ile İzmir sağladı” dedi.

Merkez Bankası tarafından yayınlanan konut birim fiyatlarından yapılan analize göre, Türkiye’de konut fiyatları Ocak 2015 ile Ekim 2019 arasında ortalama yüzde 57 oranında yükseldi.

İSTANBUL’U NEREDEYSE İKİYE KATLADI

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan DAP Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, gayrimenkul fiyatlarında yaşanan değişimin özellikle İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerde sınırlı kaldığını dile getirirken, “Söz konusu dönemde İstanbul’da birim metrekare fiyatı ortalama 50 oranında artarken, bu rakam Ankara’da ise yüzde 51 olarak gerçekleşti. Diğer yandan Türkiye’de yıldız her geçen gün parlayan İzmir, üç büyük şehir içinde yatırımcısına en çok kazandıran il olarak öne çıktı. Türkiye genelinde yüzde 57’lik bir yükselişi konuştuğumuz dönemde, İzmir’de birim metrekare fiyatlarındaki yükseliş yüzde 88 oldu” dedi.

BEŞ YILDA SADECE İZMİR’DE 368 BİN KONUT SATILDI

İzmir’in son dönemde yerli ve yabancı çok sayıda yatırımcının odağında olduğunu dile getiren Ziya Yılmaz şöyle devam etti: “Özellikle son dönemde çok sayıda büyük şirketin genel merkezlerini ya da operasyon üslerini İstanbul’dan İzmir’e taşıdığını görüyoruz. Bu da şehirde ciddi bir gayrimenkul hareketliliği yaratmış durumda. TÜİK tarafından açıklanan satış rakamları da bu hareketliliğin en büyük göstergesi. Ocak 2015 ile Ekim 2019 arasında, İzmir’de satılan konut sayısı 377 bin 477’yi buldu.”

 


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
111.177 Değişim: 0,52% Hacim : 10.290 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 110.859 20.12.2019 Yüksek 111.636
Açılış: 111.041
5,9390 Değişim: -0,08%
Düşük 5,9064 20.12.2019 Yüksek 5,9451
Açılış: 5,9435
6,5843 Değişim: -0,45%
Düşük 6,5631 20.12.2019 Yüksek 6,6169
Açılış: 6,6141
282,44 Değişim: -0,10%
Düşük 280,72 20.12.2019 Yüksek 282,79
Açılış: 282,72
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.