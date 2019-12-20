Son 5 yılın getiri şampiyonu İzmir oldu | Konut Haberleri

Merkez Bankası’nın verilerine göre, Türkiye’de konut fiyatlarının son beş yılda ortalama yüzde 57 yükseldiğini söyleyen DAP Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz, “İstanbul’da bu artış yüzde 50 ile Türkiye ortalamasının altında kalırken, Ankara’daki yükseliş yüzde 51 oldu. Üç büyük şehir içinde en yüksek getiriyi ise yüzde 88 ile İzmir sağladı” dedi.

Merkez Bankası tarafından yayınlanan konut birim fiyatlarından yapılan analize göre, Türkiye’de konut fiyatları Ocak 2015 ile Ekim 2019 arasında ortalama yüzde 57 oranında yükseldi.

İSTANBUL’U NEREDEYSE İKİYE KATLADI

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan DAP Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, gayrimenkul fiyatlarında yaşanan değişimin özellikle İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerde sınırlı kaldığını dile getirirken, “Söz konusu dönemde İstanbul’da birim metrekare fiyatı ortalama 50 oranında artarken, bu rakam Ankara’da ise yüzde 51 olarak gerçekleşti. Diğer yandan Türkiye’de yıldız her geçen gün parlayan İzmir, üç büyük şehir içinde yatırımcısına en çok kazandıran il olarak öne çıktı. Türkiye genelinde yüzde 57’lik bir yükselişi konuştuğumuz dönemde, İzmir’de birim metrekare fiyatlarındaki yükseliş yüzde 88 oldu” dedi.

BEŞ YILDA SADECE İZMİR’DE 368 BİN KONUT SATILDI

İzmir’in son dönemde yerli ve yabancı çok sayıda yatırımcının odağında olduğunu dile getiren Ziya Yılmaz şöyle devam etti: “Özellikle son dönemde çok sayıda büyük şirketin genel merkezlerini ya da operasyon üslerini İstanbul’dan İzmir’e taşıdığını görüyoruz. Bu da şehirde ciddi bir gayrimenkul hareketliliği yaratmış durumda. TÜİK tarafından açıklanan satış rakamları da bu hareketliliğin en büyük göstergesi. Ocak 2015 ile Ekim 2019 arasında, İzmir’de satılan konut sayısı 377 bin 477’yi buldu.”

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