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Nef'ten 103 milyon liralık konut satışı

19.12.2019 - 12:29
Nef'ten 103 milyon liralık konut satışı | Konut Haberleri

Nef, 14-15 Aralık'ta toplam 103 milyon 398 bin 316 TL'lik konut satışı gerçekleştirdi.

Nef, 14-15 Aralık'ta, 5 Nef projesinde sınırlı sayıda daire için yüzde 40 indirimin uygulandığı kampanyada; toplam 103 milyon 398 bin 316 TL tutarında konut satışı gerçekleşti ve bu satış noter ile tasdik ettirildi.

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Geçen hafta duyurulan kampanyada bir hafta içerisinde 5 bin 475 adet talep toplanmıştı. Talebi karşılamak için tüm Nef satış ofisleri kampanya süresince gece 23.00'e kadar hizmet verdi.
 


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