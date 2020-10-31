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Koronavirüs arsa fiyatlarını uçurdu

31.10.2020 - 13:10
Koronavirüs arsa fiyatlarını uçurdu | Konut Haberleri

Koronavirüs nedeniyle arsa, tarla ve bahçelere talepler gittikçe artıyor.

Hürriyet gazetesinin haberine göre; pandemi dönemiyle beraber yatırımlar konuttan arsaya kaydı. Hem izole olmak hem de müstakil konutlarda yaşamak isteyenler, arsalara olan ilgiyi daha da artırdı. Arsa fiyatları son 1 yılda yüzde 21, arazi fiyatları ise yüzde 25 arttı. Türkiye genelinde arsa metrekare satış fiyatı 548 TL, tarla, bağ, bahçelerin metrekare satış fiyatı ise 45 TL’ye yükseldi.

İSTANBUL VE ANTALYA

Teknoloji odaklı gayrimenkul değerleme platformu Endeksa.com’un güncel verilerine göre İstanbul’da arsa fiyatları son 1 yılda yüzde 54 artış gösterirken ortalama metrekare fiyatı 921 TL oldu. Antalya’da son 1 yıllık değer artışı yüzde 23 seviyesinde olurken, ortalama metrekare fiyatı ise 546 TL. Arazi fiyatları son 1 yılda Antalya’da yüzde 27, İzmir’de yüzde 26 artış gösterdi. Antalya’da arazilerin ortalama metrekare fiyatı 52 TL, İzmir’de ise 72 TL.

Bu arada Türkiye’de son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 78 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 322 yeni hasta tespit edildi. Hastalarda zatürre oranı yüzde 5, ağır hasta sayısı ise 1966 oldu. Dün 1703 kişi de iyileşti.


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