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Konut satışlarının gözdesi o ilçe oldu

23.01.2018 - 13:31

Türkiye genelinde 2017 yılında gerçekleşen 1 milyon 409 bin 314 konut satışının 39 bin 676'sının gerçekleştiği Esenyurt 76 ilden fazla konut satışın gerçekleştiği ilçe oldu.

Türkiye genelinde 2017 yılında 1 milyon 409 bin 314 konut satış sonucu el değiştirdi. İstanbul’un Esenyurt ilçesindeki konut satış sayısı, 76 ilin konut satışını geçti. Konut satışlarında ilçe satış rakamlarını değerlendiren Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, “İstanbul’da en çok konut satışı Esenyurt’ta gerçekleşti. 2017 sonunda Esenyurt’ta satılan toplam konut sayısı 39 bin 676 iken, bu satışa en yakın ilçe olan Sancaktepe 11 bin 734, Beylikdüzü’nde 11 bin 467, Pendik’te 10 bin 853, Başakşehir’de 9 bin 812 olarak gerçekleşti. Esenyurt bu satış rakamı ile Kocaeli, Mersin, Konya, Adana gibi illeri geride bıraktı” dedi.

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ANKARA’DA ÇANKAYA, İZMİR’DE BUCA, ANTALYA’DA KEPEZ, BURSA’DA NİLÜFER

İstanbul’dan sonra en çok konut satışının sırasıyla Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa illerinde gerçekleştiğini belirten Özelmacıklı, “Ankara’nın ilçelerine baktığımızda Çankaya’da 25 bin 521, Keçiören’de 25 bin 48, Mamak’ta ise 19 bin 927 satış gerçekleşti. İzmir’de ise Buca 10 bin 208 ile ilk sıraya yerleşirken, Karşıyaka ise 9 bin 510 ile ikinci sırada yer aldı. Antalya’da Kepez 17 bin 385 ile ilk, Muratpaşa’da 12 bin 68 ile ikinci sırada. Bursa’da ise en çok satış 16 bin 165 ile Nilüfer’de gerçekleşti. Bunu 12 bin 168 ile Osmangazi takip etti” ifadelerini kullandı.

KONUT SATIŞLARI EN ÇOK ŞIRNAK’TA ARTTI, VAN’DA DÜŞTÜ

2017 yılı satış rakamlarının bir önceki yılla kıyaslandığında en çok artışın Şırnak ilinde yaşandığını belirten Altın Emlak Genel Müdürü, “Şırnak’ta bir önceki yıla göre artış yüzde 49,7 olarak gerçekleşti. Bu ili yüzde 45 artış ile Bingöl, yüzde 31 artış ile Muş, yüzde 25 artış ile Mardin izledi. Niğde’de artış oranı yüzde 24 olarak gerçekleşirken, Kastamonu’da artış yüzde 22, Denizli ve Erzurum’da ise yüzde 21 arttı. Konut satışları ise en çok Van’da düştü. Düşüşün yüzde 44 olduğu ili, Ardahan yüzde 39, Batman yüzde 10 izledi” şeklinde konuştu.

YABANCILARA SATIŞTA ASLAN PAYI İSTANBUL’DA

İstanbul’un yabancılara satışta ilk adres olduğunu ve satışların üçte birinden fazlasının İstanbul’da gerçekleştiğini belirten Özelmacıklı “Yabancılara konut satışında 2017 yılında toplamda 22 bin 234 satış gerçekleşti. İlk sırada yer alan İstanbul’da 8 bin 182, Antalya’da 4 bin 707, Bursa’da bin 474, Yalova’da bin 79, Trabzon’da 978, Aydın’da 826, Ankara’da 817, Sakarya’da 770, Muğla’da 634 ve Mersin’de 600 satış gerçekleşti” dedi.


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