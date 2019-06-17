Konut satışları azaldı | Konut Haberleri

Türkiye genelinde konut satışları mayıs ayında yüzde 31.3 düşüşle 82 bin 252 adet oldu.

Türkiye genelinde konut satışları 2019 Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,3 oranında azalarak 82 252 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 15 895 konut satışı ve yüzde 19,3 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 8 240 konut satışı ve yüzde 10 pay ile Ankara, 5 091 konut satışı ve yüzde 6,2 pay ile Antalya izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 4 konut ile Ardahan, 10 konut ile Hakkari ve 26 konut ile Bayburt oldu.

İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI 2019 MAYIS AYINDA 5 231 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 85,8 oranında azalış göstererek 5 231 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 6,4 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 1 163 konut satışı ve yüzde 22,2 pay ile ilk sırayı aldı. Toplam konut satışları içerisinde ipotekli satış payının en yüksek olduğu il yüzde 19 ile Eskişehir oldu.

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DİĞER SATIŞ TÜRLERİ SONUCUNDA 77 021 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ

Diğer konut satışları Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7 oranında azalarak 77 021 oldu. Diğer konut satışlarında İstanbul 14 732 konut satışı ve yüzde 19,1 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 92,7 oldu. Ankara 7 658 diğer konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara'yı 4 829 konut satışı ile Antalya izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 4 konut ile Ardahan oldu.

KONUT SATIŞLARINDA 33 765 KONUT İLK DEFA SATILDI

Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 39,2 azalarak 33 765 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 41,1 oldu. İlk satışlarda İstanbul 6 873 konut satışı ve yüzde 20,4 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul'u 3 421 konut satışı ile Ankara ve 2 186 konut satışı ile Antalya izledi.

İKİNCİ EL KONUT SATIŞLARINDA 48 487 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24,4 azalış göstererek 48_487 oldu. İkinci el konut satışlarında da İstanbul 9 022 konut satışı ve yüzde 18,6 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 56,8 oldu. Ankara 4 819 konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara'yı 2 905 konut satışı ile Antalya izledi.

YABANCILARA 2019 YILI MAYIS AYINDA 3 925 KONUT SATIŞI GERÇEKLEŞTİ

Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 62,5 artarak 3 925 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Mayıs 2019'da ilk sırayı 1 734 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla 850 konut satışı ile Antalya, 216 konut satışı ile Ankara, 187 konut satışı ile Bursa ve 136 konut satışı ile Yalova izledi.

ÜLKE UYRUKLARINA GÖRE EN ÇOK KONUT SATIŞI IRAK VATANDAŞLARINA YAPILDI

Mayıs ayında Irak vatandaşları Türkiye'den 594 konut satın aldı. Irak'ı sırasıyla, 509 konut ile İran, 285 konut ile Rusya Federasyonu, 183 konut ile Afganistan ve 157 konut ile Suudi Arabistan izledi.