Konut satış rakamları açıklandı

Türkiye genelinde ağustos ayında 105 bin 154 konut satışı gerçekleştirildi. Ağustosta satılan konut sayısı bir önceki aya göre yüzde 15,1, geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 12,5 düşüş gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre, ülke genelinde ağustosta satılan konut sayısı, bir önceki aya göre yüzde 15,1 geriledi. Satılan konut sayısı geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 12,5 düşüş göstererek 105 bin 154 olarak gerçekleşti.

Konut satışlarında İstanbul 15 bin 262 konutla ilk sırada (yüzde 14,5) yer aldı. İstanbul'u 9 bin 291 konut satışıyla (yüzde 8,8) Ankara, 5 bin 64 konut satışıyla (yüzde 4,8) İzmir izledi. En az satış olan iller ise 14 konut ile Hakkari, 23 konut ile Ardahan ve 59 konut ile Bayburt olarak kayıtlara geçti.

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İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI

Bu dönemde ipotekli konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 67,1 azalarak 12 bin 743'e geriledi. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 12,1 olarak belirlendi. İpotekli satışlarda İstanbul 2 bin 82 konut ve yüzde 16,3 payla ilk sırada yer aldı. Toplam konut satışları içinde ipotekli satış payının en yüksek olduğu il yüzde 21,3 ile Artvin oldu.

Diğer konut satışları ağustosta, yıllık bazda yüzde 13,5 artarak 92 bin 411 olarak belirlendi. Bu kategoride de İstanbul 13 bin 180 konut satışı ve yüzde 14,3 payla ilk sırada yer aldı. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 86,4 oldu. Ankara 7 bin 877 diğer konut satışıyla ikinci sırada bulunurken, bu ili 4 bin 231 konut satışıyla İzmir izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 13 konutla Hakkari olarak tespit edildi.

49 BİN 362 KONUT İLK DEFA SATILDI

İlk defa satılan konut sayısı ağustosta, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,6 düşüşle 49 bin 362'ye geriledi. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 46,9 oldu. İlk satışlarda İstanbul 6 bin 981 konutla en yüksek payı (yüzde 14,1) aldı. İstanbul'u 3 bin 257 konut satışıyla Ankara, 2 bin 131 konut satışıyla İzmir takip etti.

İkinci el konut satışları ağustosta geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 12,4 düşüş göstererek 55 bin 792 oldu. İstanbul 8 bin 281 konut satışı ve yüzde 14,8 payla bu alanda da ilk sırada yer aldı. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 54,3 oldu. İstanbul'u 6 bin 34 konut satışıyla Ankara, 2 bin 933 satışla da İzmir takip etti.

YABANCILARA 3 BİN 866 KONUT SATILDI

Yabancılara yapılan konut satışları, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 129,6 artarak 3 bin 866 oldu. Bu alanda ilk sırada bin 141 konut satışıyla İstanbul bulunurken, bu ili 675 satışla Antalya, 307 satışla Bursa, 305 satışla Ankara ve 263 satışla Yalova izledi.

Ağustos ayında Irak vatandaşları Türkiye'den 944 konut satın aldı. Bu ayda İran vatandaşları 394, Suudi Arabistan vatandaşları 275, Kuveyt vatandaşları 271, Rusya vatandaşları 192 konut edindi.