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Konut kredisine başvuranların sayısı 34 bini geçti

09.08.2019 - 16:20
Konut kredisine başvuranların sayısı 34 bini geçti | Konut Haberleri

Kamu bankalarının konut kredi faizlerini yüzde 1'in altına çekmesi sonrasındaki kredi talebi rekor seviyeye çıktı.

Bankacılık yetkililerinden edinilen bilgiye göre Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ın ağustos başında konut kredisi faiz oranlarını yüzde 1'in altına çekmelerinin ardından müşterilerinden gelen talep rekor seviyeye çıkarken, 7 iş gününde 34 bini aşan kişinin 5,9 milyar liralık kredi başvurusunda bulunduğunu kaydedildi.

Başvuru sayısı ve tutarının, bu kadar kısa bir zaman diliminde ulaşılmış en yüksek seviyeye işaret ettiğini ifade eden kaynaklar, talebin bayram tatili sonrasında da devam edebileceğini tahmin etti.

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Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, ay başında konut faiz oranlarında indirime giderek, ikinci el dahil tüm konutlar için aylık faizi yüzde 0,99'dan başlayan oranlara düşürürken, vadeleri de kamu bankalarının tarihinde ilk kez 120 aydan 180 aya kadar yükseltmişti.

Türkiye ekonomisindeki dengelenme sürecine paralel enflasyondaki gerileme ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz indirim sürecine girmesiyle bankalar da bu ay başından itibaren mevduat ve kredi faiz oranlarını düşürmeye başlamıştı.

Analistler, faiz oranlarındaki gerilemenin devam etmesinin beklendiğini belirterek, kamu bankalarından sonra özel bankaların da faizlerde düşüş sürecini başlatacağını ve böylece kredi pazarının daha da büyüyeceğini ifade etti. 


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