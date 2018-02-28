Konut fiyatları yüzde 11 arttı

Aralık ayında Konut Fiyat Endeks, yüzde 11,15 artış kaydederken, Hedonik Konut Fiyat Endeksi'ndeki aylık yükseliş yüzde 9,84 oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2017 Aralık ayına ilişkin Konut Fiyat Endeksi, Yeni Konut Fiyat Endeksi ve Hedonik Konut Fiyat Endeksi istatistiklerini açıkladı.

Konut Fiyat Endeksi aralık ayında yıllık yüzde 11,5, aylık yüzde 0,71 artış gösterdi. Konut fiyatlarındaki yükseliş rakamı enflasyon rakamının altında kalırken, yaklaşık 5 yılın da en düşük artışı olarak kaydedildi. Aynı ay Yeni Konut Fiyat Endeksi ise yüzde 10,27 arttı.

"HEDONİK" ARTIŞ YÜZDE 9,84

2017 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,55 oranında artan Hedonik Konut Fiyatları bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 9,84 oranında artarken, reel olarak ise yüzde 1,86 oranında azaldı.

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Açıklamada şöyle denildi:

"Türkiye’deki konutların gözlemlenebilen özelliklerinin zaman içinde kontrol edilerek, kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Hedonik Konut Fiyat Endeksi (HKFE) (2010=100), 2017 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,55 oranında artarak 214,73 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,84 oranında artan HKFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 1,86 oranında azalış göstermiştir.

Üç büyük ilin hedonik konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2017 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 0,32, 0,40 ve 0,34 oranlarında artış görülmüştür. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre ise, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 5,04, 6,94 ve 18,50 oranlarında artış göstermiştir. "

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