Konut Fiyat Endeksi yüzde 1,14 arttı

Merkez Bankası Konut Fiyat Endeksi mayıs ayında aylık bazda yüzde 1.14 artış gösterdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Mayıs 2017 dönemine ilişkin konut fiyat endeksi verileri açıklandı. Türkiyedeki konutların gözlemlenebilen özelliklerinin zaman içinde kontrol edilerek, kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan HKFE (2010=100), mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1,16 artarak 205,74 seviyesinde gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,96 artan HKFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 0,68 azalış gösterdi.

Üç büyük ilin hedonik konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2017 yılı mayıs ayında bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmirde sırasıyla yüzde 0,98, 1,22 ve 1,90 artış görüldü. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre ise İstanbul, Ankara ve İzmirde sırasıyla yüzde 9,10, 9,24 ve 16,56 arttı.

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Mayısta Konut Fiyat Endeksi (KFE), bir önceki aya göre yüzde 1,14 artarak 238,60a ulaştı. KFE, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 12,58 arttı. Metrekare başına konut değeri olarak hesaplanan birim fiyatlar mayısta 2 bin 7 liraya yükseldi. Bir önceki ay birim fiyatlar bin 983,08 lira seviyesindeydi.

Yeni Konut Fiyat Endeksi (YKFE) de mayısta bir önceki aya göre yüzde 0,66 artarak 226,06a çıktı. YKFE, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,20 artış gösterdi. Yeni Olmayan Konut Fiyat Endeksi (YOKFE) ise mayısta bir önceki aya göre yüzde 1,10 artarak 236,86ya yükseldi. YOKFE, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,01 arttı.

Üç büyük ilin metrekare başına konut değeri olarak hesaplanan birim fiyatları incelendiğinde İstanbulda 3 bin 739,41 TL, Ankarada bin 651,62 TL ve İzmirde 2 bin 404,21 TL olduğu görüldü.

Mayıs ayına ilişkin 26 düzey bazındaki hedonik konut fiyat endekslerinin yıllık yüzde değişimleri incelendiğinde, HKFEdeki en yüksek yıllık değişim yüzde 19,42 ile TR22 (Balıkesir, Çanakkale) düzeyinde kaydedilirken, en düşük yıllık değişim ise yüzde 0,44 ile TRC3 (Batman, Mardin, Siirt, Şırnak) düzeyinde gerçekleşti.

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