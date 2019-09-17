‹ Önceki Haber E.ON'un Innogy'yi satın almasına Avrupa Birliği'nden şartlı onay E.ON'un Innogy'yi satın almasına Avrupa Birliği'nden şartlı onay Sonraki Haber › Hazine 3.8 milyar lira borçlandı Hazine 3.8 milyar lira borçlandı

Konut Fiyat Endeksi temmuz ayında yükseldi

17.09.2019 - 14:59
Konut Fiyat Endeksi temmuz ayında yükseldi | Konut Haberleri

Konut Fiyat Endeksi, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 1,92 artarak 113,15 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) tarafından temmuz dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi  (KFE) verileri açıklandı. Türkiye'deki konutların gözlemlenebilen özelliklerinin zaman içinde kontrol edilerek, kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE (2017=100), temmuzda bir önceki aya göre yüzde 1,92 artarak 113,15 oldu.

##$$KONUTKREDIWIDGET##$$

Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,54 artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 11,24 azaldı. Üç büyük ilin konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, temmuz ayında bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 0,25, yüzde 2,30 ve yüzde 2,60 artış gözlemlendi.

Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul'da yüzde 1,64 azalış, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 1,41 ve 2,32 artış gösterdi.


Etiketler

‹ Önceki Haber E.ON'un Innogy'yi satın almasına Avrupa Birliği'nden şartlı onay E.ON'un Innogy'yi satın almasına Avrupa Birliği'nden şartlı onay Sonraki Haber › Hazine 3.8 milyar lira borçlandı Hazine 3.8 milyar lira borçlandı
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
101.447 Değişim: -1,11% Hacim : 10.008 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 100.977 17.09.2019 Yüksek 102.663
Açılış: 102.659
5,7037 Değişim: 0,06%
Düşük 5,6946 18.09.2019 Yüksek 5,7061
Açılış: 5,7004
6,3131 Değişim: -0,05%
Düşük 6,3075 18.09.2019 Yüksek 6,3252
Açılış: 6,3161
275,38 Değişim: 0,04%
Düşük 274,93 18.09.2019 Yüksek 275,50
Açılış: 275,27
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.