Konut fiyat endeksi haziran ayında arttı

Konut fiyat endeksi, haziran ayında yüzde 0.9 arttı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, konut fiyat endeksi haziran ayında aylık yüzde 0.9 arttı, önceki yüzde 1.64 olarak gerçekleşmişti. Yıllık bazda ise yüzde 10.53 arttı.

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