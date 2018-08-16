Konut fiyat endeksi haziran ayında arttı
Konut fiyat endeksi, haziran ayında yüzde 0.9 arttı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, konut fiyat endeksi haziran ayında aylık yüzde 0.9 arttı, önceki yüzde 1.64 olarak gerçekleşmişti. Yıllık bazda ise yüzde 10.53 arttı.
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