‹ Önceki Haber Trump'ın ilk Fed adayı onaylandı Trump'ın ilk Fed adayı onaylandı

Konut alacaklar dikkat! İşte yeni kampanya

06.10.2017 - 09:44 | Son Güncelleme : 06.10.2017 - 11:18

Emlak Konut GYO gayrimenkul sektörünü hareketlendirmek amacıyla "Şimdi Al 2019'da Öde" kampanyasına başladı. Yüzde 5 peşinatla alıcıları ev sahibi olacak.

Emlak Konut GYO müteahhitleri konut pazarını hareketlendirmek için yeni bir kampanya başlattı. 22 gayrimenkul projesinin dahil olduğu kampanya 14 Eylül- 31 Ekim tarihleri arasında geçerli olacak. Bu kampanya ile daire bedelinin yüzde 5’ini peşin verenler ev sahibi olacak. Peşinatın kalan yüzde 15’i bir yıl sonraya ertelenecek. Kalan yüzde 80 için de banka kredisi kullanılacak. Kredinin taksit ödemeleri Ocak 2019’da başlayacak. Peşin alımlarda yüzde 15 indirim uygulanacak.

Hürriyet'ten Gülistan Elagöz'ün haberine göre; yüklenici firmalar, aradaki bu farkı kendileri üstlenecek. Konut kredisi faiz oranları banka ve projenin anlaşmasına göre farklılık gösterebilecek. Kampanyaya, Finansbank, Akbank, Yapı Kredi ve Vakıf Katılım gibi bankalar destek veriyor.

##$$KONUTKREDIWIDGET##$$

Kampanya kapsamında tüketicilerin ödemelere 2019’da başlamasıyla yüzde 15 ile 25 arasında indirim sağlanmış oluyor. Kampanyaya konu evlerin metrekare satış fiyatı 2 bin 850 liradan başlıyor.

KAMPANYAYA DAHİL OLAN PROJELER VE KOŞULLARINDAN BAZILARI İSE ŞÖYLE:

*Emlak Konut GYO güvencesiyle Kazlıçeşme sahil yolunda hayata geçirilen Büyükyalı’da, Denizkapı etabının lansmanına özel, fiyat avantajları içinde yer alan kampanyaya göre, yüzde 5 peşinatın yanı sıra, yüzde 15 satıştan 1 yıl sonra, kalan yüzde 80’lik kısım ise anlaşmalı bankalardan kredi çekilerek ödenebiliyor. İlk taksit ödemeleri Ocak 2019’da başlıyor. Projede yaşamın da 2019 yılında başlaması hedefleniyor.

*Şimdi Al, Ocak 2019’da Öde’ kampanyasına Tahincioğlu Nidapark Kayaşehir ve Nidapark Küçükyalı projeleriyle yer alıyor.Gayrimenkul sektörü olarak, ülke ekonomisine katkıda bulunmak için Emlak Konut GYO’nun yüklenici firmaları olarak bir araya geldiklerini belirten Tahincioğlu Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tahincioğlu, “Tahincioğlu olarak ev sahibi olmak isteyenlere cazip avantajlar sunmayı hedefliyoruz. Sektör olarak böyle güçlü birlikteliklerin ülkemizin kalkınmasına önemli kazanımlar sağlayacağına inanıyoruz” dedi.

*Emlak Konut GYO’nun 2017’de gerçekleştirdiği iki ayrı kampanyada yaklaşık 200 milyon lira gelir elde eden Siyahkalem, KÖY projesinin 3. ve son etabındaki 209 konutu da kampanya ile ilk defa satışa sunuyor.

*Başkent Ankara’da Ümitköy’de YP İnşaat tarafından hayata geçirilen Koordinat Çayyolu’nda da dün itibariyle kampanya başladı. Kampanyanın son tarihi 31 Ekim olarak uygulanacak.

HANGİ PROJELERDE KAMPANYA VAR?

Büyükyalı
Semt Bahçekent
Ebruli Ispartakule
Evora Denizli
Yeniköy Konakları
Tual Bahçelent
Koordinat Çayyolu
Sofaloca
Karat 34
Tual Adalar
Nidapark kayaşehir
Nidapark Küçükyalı
Nidapark İstinye
Evvel-Adım İstanbul
Avrupark
Avrupark Hayat
Validebağ
Köy
İstmarina
Temaşehir
Avangart
Park Mavera

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR


Etiketler

  • faiz oranları
  • ödeme
  • Konut kredisi
  • Kampanya
‹ Önceki Haber Trump'ın ilk Fed adayı onaylandı Trump'ın ilk Fed adayı onaylandı
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
103.803 Değişim: -0,51% Hacim : 887 Mio.TL Son veri saati : 11:07
Düşük 103.743 06.10.2017 Yüksek 104.238
Açılış: 104.178
3,6102 Değişim: 0,69%
Düşük 3,5820 06.10.2017 Yüksek 3,6156
Açılış: 3,5855
4,2212 Değişim: 0,42%
Düşük 4,1938 06.10.2017 Yüksek 4,2268
Açılış: 4,20345
147,22 Değişim: 0,70%
Düşük 146,07 06.10.2017 Yüksek 147,43
Açılış: 146,20
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.