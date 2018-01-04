Karayolları’nın Maltepe’deki arazisine yeni plan

Yıllarca Karayolları Genel Müdürlüğü’nce İdari Tesis, Bakım Onarım Atölyeleri olarak kullanılmakta olan ve Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ile Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı arasında 3 yıl önce imzalanan protokolle, içindeki binalarla birlikte TOKİ mülkiyetine geçen Maltepe Küçükyalı’da, E-5’in kenarında yer alan 132 bin metrekarelik alanla ilgili, yapılacak konutların yarısı satıldıktan sonra plan değişikliğine gidildi.

D-100 (E-5) Karayolunun güney cephesinde, Küçükyalı Metro İstasyonu üzerinde kalan dev arazinin yeni planları TOKİ tarafından hazırlanıp, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İstanbul Çevre İl Müdürlüğü’nde askıya çıktı.

Hürriyet'ten Fatma Aksu'nun haberine göre; İçinde, lojman, idari binalar, malzeme depoları, futbol sahası, voleybol sahası, çocuk parkı, tamirhane, benzinlik, sosyal tesis, araç yıkama alanı ve su deposu bulunan alan 23 Mayıs 2014 tarihinde imzalanan protokol kapsamında Emlak Konut GYO A.Ş. tarafından satın alınmıştı.

MALTEPE BELEDİYESİ DAVA AÇMIŞTI

İki yıl önce yapılan imar uygulaması sonucu yüzde 42’ye varan oranda donatı alanı bedelsiz olarak kamuya terk edildi. Akabinde içindeki ticaret ve konut fonksiyonlu yapıları da içeren alana, Maltepe Belediyesi’nden alınan inşaat ruhsatıyla inşaat faaliyetine başlandı. Ancak, Maltepe Belediyesi planın iptali istemi ile İstanbul 10. İdare Mahkemesi’de dava açıldı.

İlgili planda ticaret¬konut alanı, belediye hizmet alanı, park alanı, ibadet alanı, eğitim alanı, raylı toplu taşıma istasyonu alanı ve meydan fonksiyonları yer alıyordu. Davanın bilirkişi raporunda, planlarda Belediye Hizmet Alanı olarak ayrılan alanın kesin kullanım türünün belirlenmesi gerektiğine dikkat çekilip, “Yapı nizamı, bina yüksekliği, taban alanı katsayısı ve çekme mesafesi gibi konuların, kentsel tasarım projesine bırakılmış olmasının, plan kararlarının uygulamayı belirsiz hale getirdiği gerekçe gösterilerek, yapılan işlemlerin mevzuata, şehircilik ve planlama ilkelerine uygun olmadığı” vurgulandı.

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İLERİDE TELAFİS İMKANSIZ ZARARLAR DOĞMASIN DİYE

TOKİ mülkiyetindeki toplam 118 bin 850 metrekare yüzölçümlü toplam 47 bina ile 1 adet şahıs, 1 adet de belediye mülkiyetindeki taşınmazlar için hazırlanan plan değişikliği teklifi Bakanlık tarafından askıya çıkarıldı. Yeni plana ilişkin dosyada, projeye ilişkin inşaatın devam ettiği ve projenin yaklaşık yüzde 50’sinin üçüncü kişiler satışının tamamlandı bilgisi yer aldı. Dosya dava konusu alana ilişkin, bilirkişi raporları doğrultusunda hazırlanan yeni plan gerekçesi, “Dava konusu planlama alanındaki yapıların afet riski altındaki alanların dönüştürülmesine ilişkin kanun kapsamında yıkılmış olması, kamuya geçmesi gereken donatı alanlarının bedelsiz olarak kamu eline geçmiş oluşu, kentsel tasarım projesi ve ilgili belediyesince düzenlenen inşaat ruhsatlarına göre inşai faaliyetlerin devam ediyor oluşu, diğer taraftan alanda geliştirilmekte olan projenin yaklaşık yüzde 50’sinin üçüncü şahıslara satışının tamamlanmış oluşu” ifadeleriyle yer aldı.

Dosyada, bu gerekçeler göz önüne alınıp, ileride telafisi imkansız zararlar doğmaması adına, söz konusu aykırılıkları gidermek için yeni plan hazırlandığı belirtildi.Yeniden hazırlanan plan değişikliğiyle, mevcut planda öngörülen, Ticaret-Konut fonksiyonu küçültülerek verilen E=1.80 kararı korundu, park alanları arttırılıp, diğer donatı alanları korundu.

MESKUN ALANDI

Raporda kullanım amacını tamamlamış ilgili planlama alanının, çevredeki konut alanlarında yaşayan nüfusun kullanımına açık olmayıp, erişime kapalı. Planlama alanı, 2009 yılında tarihinde İBB Başkanlığı tarafından onaylanan 1/100.000 ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı’nda “Meskun Alan”da kalıyordu. Bölgedeki vatandaşlar E-5 ve Küçükyalı Metro İstasyonu’na ulaşmak için planlamaya konu alanın etrafını dolaşmak zorunda kalıyordu.

YENİ PLANDA NE DEĞİŞTİ

Toplam büyüklüğü 132 bin 107 metrakare olan planlama alanında, eski planda 71 bin 802 metrekare olanak olarak planlanan Ticaret-Konut Alanı 70 bin 309 metrekareye düşürüldü. 28 bin 871 metrekare olarak planlanan Park Alanı, 30 bin 355 metrekareye çıkarıldı. Ayrıca alanın 4 bin 850 metrekaresi Meydan/Yaya Yolu ve 559 metrekaresi Meydan ve Raylı Toplu Taşıma İstasyon Alanı, 5 bin 778 metrekaresi İlkokul Alanı, 3 bin 535 metrekaresi İbadet Alanı (Cami), 4 bin metrekaresi Belediye Hizmet Alanı olarak planlandı.

CHP’Lİ HÜSEYİN SAĞ: HERŞEY SIFIRDAN BAŞLAYACAK

Planlara itiraz den CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi Üyesi Hüseyin Sağ, ortada bir mahkeme kararı olduğuna dikkat çekip “Daha mürekkebi kurumadı. Alınan karar saygı duyulması gerekirken, yeni plan yapıp küçük değişikliklerle, eski planın iptal gerekçesini ortadan kaldırılmadan, hülle yapılıyor. Yapılan bu sözde yeni değişikliği yargıya hakarettir” dedi. Bu plana da dava açacaklarını ifade eden Sağ, plan değişikliğine “Her şey sıfırdan başlayacak. Plan yine iptal edilecek. Muhtemel binalar da bitmiş olacak. O zaman mahkemeler niye var. Bir KHK çıkarılsın, imar planlarına dava açılamaz densin. Gerekçe, dairelerin yüzde 50 satılmış olması. Böyle bir gerekçe olabilir mi?” sözleriyle tepki gösterdi.

İKİNCİ DÜNYA SAVASINDA, ASKERİ AMAÇLA YAPILMIŞTI

Planlama alanına konu T.C. Karayolları Genel Müdürlüğü, 1. Bölge Müdürlüğü Küçükyalı Yerleşkesi, 2.Dünya Savaşı sırasında Trakya yöresinde askeri ve sosyal amaçlarla yapılan yol çalışmaları, Nafia Müdürlükleri ile birlikte bağımsız kontrol amirlikleri tarafından da tedvir edilmekte idi. 1943 yılında, Kontrol Amirlikleri, Şose ve Köprüler Reisliği’ne bağlı olarak kurulan ve merkezi İstanbul’da olan Mıntıka Müdürlüğü bünyesine alındı. Trakya’nın tamamında ve Anadolu cihetinde ise Kocaeli, Sakarya, Bursa ve Bilecik İllerindeki Yol Yapım ve Köprü faaliyetleri ile görevli olan söz konusu Müdürlük 1946 Yılında Türkiye genelinde teşkil edilen 10 adet, Yollar Bölge Müdürlükleri’nden biri olarak görevlendirildi.

1967 yılında, Boğaziçi Köprüsü ve 1. Çevre Yolu Yapımı nedeni ile Karayolları 17. Bölge Müdürlüğü kuruldu. 1945 yılında yapılan ilk imar planında, Maltepe tren istasyonu ve demiryolu hattı çevresi yerleşim alanı olarak belirlendi.

2011’de Karayolları 17.Bölge Müdürlüğündeki tüm hizmetlerin Karayolları 1. Bölge Müdürlüğüne devredilmesi ve Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü’nün Kağıthane’deki yeni yerleşkesine taşınması sonucu, alan kullanım dışı kaldı.

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