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İslami mortgage geliyor

03.05.2017 - 13:04 | Son Güncelleme : 03.05.2017 - 13:24

Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Başkanı Bostan, "Anlaşma çerçevesinde katılım mortgage şirketi kurup ev sahibi olmak isteyenlere uzun vadeli faizsiz kredi sağlamayı planlıyoruz" şeklinde açıkladı.

Türkiye Varlık Fonu (TVF) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bostan, İslam Kalkınma Bankasının Özel Sektör Kurumu (ICD) ile Türkiye'de "İslami mortgage" geliştirme üzerinde çalışmalarının olduğunu ve ICD ile çerçeve anlaşması imzaladıklarını söyledi.

Mehmet Bostan, basın mensupları ile sohbet toplantısında bir araya geldi. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı döneminde varlık fonunun mevzuat altyapısı, vizyonu, kurgusu üzerinde kuruluş çalışmaları yaptıklarını anlatan Bostan, bu konuda dünyanın önde gelen fon kuruluşları, yatırım bankaları ile yakın çalışmada bulunduklarını ifade etti. 

TVF'nin Türkiye'nin geleceği için önemli rol oynayacağını söyleyen Bostan, dünya piyasalarında "sovereign wealth fund", Türkiye'de de varlık fonu adıyla yer alan bu iktisadi aracın dünyanın bütün büyük ekonomilerinde devletler tarafından ellerinde bulunan varlıkların kontrolü, yönetimi ve geliştirilmesi için çeşitli yatırım stratejileri oluşturmak amacıyla kurulduğunu belirtti.

Bostan, TVF'nin ülkenin gerçek potansiyelinin ortaya çıkmasında, gelecek nesillerin refahının garantiye alınmasında rol oynayacağını dile getirdi.

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Dünyada bu tür yapıların geçmişinin 60 yıl öncesine dayandığını, emtia geliri elde eden ve cari fazla veren ülkelerin özellikle emtia fiyatlarındaki dalgalanmaların korunmak için bu yapıları kurguladığını ifade eden Bostan, yıllar sonra bu yapıların farklı kaynaklardan beslenerek ortaya yeni fonların çıktığına işaret etti.

Bostan, bugün dünya genelinde 40-50 ülkede 80'in üzerinde varlık fonu bulunduğunu ve bu fonların son 10 yılda artan bir ilgi ve destek gördüğünü söyledi. Petrol ve doğalgaza dayalı fonlar dışındaki Asya örneklerine baktıklarını, bu fonların uzun ve başarılı bir portföy yönetimi sayesinde fon büyüklüklerini 100-200 kat artırdıklarını aktaran Bostan, küresel fonların büyüklüğünün 7,5 trilyon dolara ulaştığını, bazı fonların emeklilik fonlarını da buna dahil ettiklerinde büyüklüğün 11-12 trilyon dolara çıktığını ifade etti.

Bostan, 7,5 trilyon doları baz aldıklarını ve yapılan tahminlere göre 2020 yılında fon büyüklüğünün 15 trilyon dolara ulaşacağını, emtia fiyatlarının düştüğü bir dönemde bu fonların çok hızlı ve etkin büyümesinin de enteresan olduğunu dile getirdi.

İSLAMİ MORTGAGE ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ

TVF Yönetim Kurulu Başkanı Bostan, İslam Kalkınma Bankasının Özel Sektör Kurumu (Islamic Cooperation For The Development Of Private Sector -ICD) ile bir işbirliği içerisinde olduklarını belirtti. ICD ile Türkiye'de "İslami mortgage" geliştirme üzerinde çalışmalarının bulunduğunu anlatan Bostan, "ICD ile çerçeve anlaşması imzaladık. Faizsiz bir enstrüman olacak. İlk defa İslami mortgage olacak. Bunun büyük talep göreceğini düşünüyoruz. Çalışmaları 3 ay içerisinde kuruluş aşamalarını tamamlamak istiyoruz ve 1 yıl içerisinde de faaliyete geçmeyi arzu ediyoruz. Anlaşma çerçevesinde katılım mortgage şirketi kurup ev sahibi olmak isteyenlere uzun vadeli faizsiz kredi sağlamayı planlıyoruz. Burada türev enstrümanlar da söz konusu." dedi.

Kanun kendilerine her türlü para piyasası, sermaye piyasası işlemi yapabilme yetkisini verdiğini ancak "Piyasalarda herhangi bir işlemimiz olmadı" diyen Bostan, "Yerli otomobilde olmak ister misiniz?" sorusu üzerine "Biz Türkiye'ye katma değer kazandıracak her işte olmak isteriz." ifadesini kullandı.

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VARLIK FONU TÜRKİYE'YE GİRİŞ KAPISI OLACAK

Dünyanın çeşitli ülke fonlarından ve varlık yönetimi şirketlerinden çalışma öneri ve teklifleri geldiğini ifade eden Bostan, "TVF'nin Türkiye'ye giriş kapısı, platformu olacağını düşünüyoruz. Bu anlamda büyük ilgi görüyoruz." dedi.

Mehmet Bostan, danışma kurulunda isimlerin belli olmadığını belirterek, TVF'nin yönetim ilkelerinin profesyonel yönetim, şeffaflık, risk getiri beklentisinin karşılanması olduğunu söyledi.

Varlık Fonunun yönetim tarzına ilişkin de görüşlerini paylaşan Bostan, şunları kaydetti:

"Dünyada üç tarz yönetim şekli var. Birincisi konulara hiç müdahil olmadan uzaktan yönetim var. Bir tane yönetim kurulu üyesi atıyorsunuz. İkincisi yakından yönetim tarzı var. Operasyonel süreçlere kadar müdahil olma söz konusu oluyor. Bu ikisi bizim için uçlarda. En ideal olanı 'stratejik mimar' dediğimiz yönetim tarzında hedeflerinizi veriyorsunuz, bunları süreç içerisinde takip ediyorsunuz, iletişimini sağlıyorsunuz ve sonunda bunu raporluyorsunuz. Bizim uygulayacağımız stratejik mimar tarzıdır."

Bostan, TVF'nin şirketlerin yönetimine girip girmeyeceğine ilişkin soru üzerine, TVF'nin bir sermayedar olarak Ticaret Kanunu çerçevesinde böyle bir hakkının olduğunu ancak gündemlerinde böyle bir çalışmanın bulunmadığını söyledi. 

 


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