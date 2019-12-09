‹ Önceki Haber Türk Eximbank marka kredisi desteğini artırıyor Türk Eximbank marka kredisi desteğini artırıyor Sonraki Haber › Antalya turizmde yılı rekorla kapatacak Antalya turizmde yılı rekorla kapatacak

İmar barışı ödemeleri için son 3 hafta

09.12.2019 - 12:13
İmar barışı ödemeleri için son 3 hafta | Konut Haberleri

İmar barışına başvuranların Yapı Kayıt Belgesi bedelini yatırma süresinin dolmasına 3 hafta kaldı. Bu haktan faydalanmak isteyenlerin söz konusu bedeli 31 Aralık'a kadar yatırması gerekiyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca 31 Aralık 2017'den önce yapılmış, ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılar için hayata geçirilen imar barışından faydalanmak için başvuran vatandaşların Yapı Kayıt Belgesi bedelini yatırma süresi 1 Temmuz'da uzatılmıştı. Söz konusu sürenin dolmasına 3 hafta kaldı. Bu haktan yararlanmak isteyenlerin 31 Aralık'a kadar başvuruyu yapması gerekiyor.

Gayrimenkul Hukuku Enstitüsü Başkanı, avukat Ali Yüksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 Haziran'da başvuru süresi dolan imar barışına 10 milyon 250 bin vatandaşın başvurduğunu anımsatarak, başvuru süresinin ise 31 Aralık'a kadar uzatıldığını anımsattı.

Yüksel, "İmar barışına başvuranların Yapı Kayıt Belgesi bedelinin yüzde 25'ini 31 Temmuz'a kadar ödemesi gerekiyordu. Kalan yüzde 75'lik kısmın son ödeme tarihi ise 31 Aralık. Bu süreyi geçirenlerin belgesi iptal edilebilir." dedi.

"SON GÜNLERE BIRAKMAYIN"

Ali Yüksel, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkililerinden yapılan açıklamalarda ödeme süresinin kesinlikle uzatılmayacağının belirtildiğini ifade ederek, "Vatandaşlarımız ödemeleri son günlere bırakmamalı. Milyonlarca kişinin bu haktan yararlandığı düşünülürse ödeme konusunda son günlerde yoğunluk yaşanabilir." diye konuştu.

Tarımsal nitelikli hazine arazilerini kiralayan ya da kullananların bu arazileri satın almak için başvuracakları son günün de 31 Aralık olduğunu hatırlatan Yüksel, şunları kaydetti: "Hazine'ye ait tarım arazisi üzerinde kaçak yapılar için eğer imar barışına başvurulmuşsa bu yapılar yıkılmayacak. Ancak bu yapılar için imar barışına başvurularak yapı kayıt belgesi alınmamışsa tarım arazisi satın alınsa bile bina yıkılabilir, kaçak olmaya devam edecek. Satın alınan arazi için ecrimisil ödemesi ise bitecek."


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
108.786 Değişim: -0,08% Hacim : 9.237 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 108.139 09.12.2019 Yüksek 109.125
Açılış: 108.896
5,8097 Değişim: 0,40%
Düşük 5,7719 09.12.2019 Yüksek 5,8173
Açılış: 5,7866
6,4278 Değişim: 0,41%
Düşük 6,3863 09.12.2019 Yüksek 6,4422
Açılış: 6,4017
272,85 Değişim: 0,39%
Düşük 271,05 09.12.2019 Yüksek 273,61
Açılış: 271,80
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.