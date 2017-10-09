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Gayrimenkul yatırımcılarının yeni gözdesi Pendik

09.10.2017 - 14:17 | Son Güncelleme : 09.10.2017 - 15:21

Sabiha Gökçen Havalimanı’na yakınlığınınyanı sırayeni yapılan bağlantı yollarıyladikkat çekenPendik; gayrimenkul yatırımcılarının gözdesi haline geldi. 20’den fazla nitelikli konut projesinin yükseldiği Pendik, önümüzdeki yıllarda Türkiye’nin çok konuşulacak projelerine ev sahipliği yapacak.

Gayrimenkul yatırımları açısından İstanbul’un parlayan yıldızı haline gelen Pendik; nitelikli ve yatırım potansiyeli yüksek konut projelerine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Sabiha Gökçen Havalimanı’nın yanı sıra, bölgede ulaşımı kolay hale getiren yeni bağlantı yolları sayesinde bölgede bir yandan arsa stokları erirken, bir yandan da değerli konut projeleri yükseliyor.

Değerleme raporları, inşaat sektörünün İstanbul’un Anadolu Yakası’ndaki yeni genişleme bölgesinin Pendik hattı olduğunu ortaya koyuyor. Bunda Sabiha Gökçen Havalimanı’nın uçuş trafiğinin artmasının, sanayi bölgelerine yakın konumunun, eğitim kurumlarına yakınlığının katkısı bulunuyor.

Öte yandan; Türkiye’nin teknoloji geliştirme kapasitesine katkı yapmak amacıyla Sabiha Gökçen Havalimanı’nın hemen yanı başında 250 hektarlık alan üzerinde oluşturan İstanbul Teknopark’da bölgeye istihdam ve nitelik açısından ayrı bir değer kazandırıyor. Geniş arsa stokuyla dikkat çeken bölgede üretim aşamasında 20’nin üzerinde konut projesiyer alıyor.

Yarım asırlık bilgi ve tecrübenin ardından bölgeye yatırım yapma kararı alan firmalardan biri de; Kar Group… İnşaat sektörüne hazır betondan, yapı kimyasallarına ve hatta asfalta kadar üretici olarak hizmet veren Kar Group Yönetim Kurulu Üyesi Şenol Üçüncü, Pendik bölgesinin gelişiminin devam edeceğine dikkat çekti. Bölgeyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Şenol Üçüncü, “Sabiha Gökçen Havalimanı’nın yanı sıra sanayi bölgeleri ile eğitim kurumlarına olan yakınlığı nedeniyle istihdam ve ikamet sayısının artacağını ve yeni konutlara ihtiyaç olacağını düşünüyoruz. Ayrıca; Körfez Geçişi Projesi’yle kara ulaşımının yanı sıra bölgedeki liman ve marinaların da etkinliği artacak. Güllübağlar’dan geçecek yeni bağlantı yolu sayesinde ise havaalanına ulaşım kısalacak.

Bu bölgede Türkiye’nin bu sektördeki en büyük oyuncularından en küçük inşaat firmalarına kadar herkes yer bakıyor. Önümüzdeki yıllarda Türkiye’nin çok konuşulacak projeleri bu bölgede yer alacak. 

BÖLGEYE YATIRIMLAR SÜRECEK

Tüm bu verilerden yola çıkarak biz de bölgeye inandık ve bundan 50 yıl önce Trabzon’dan İstanbul’a geldiğimizde ticaret hayatına başladığımız Pendik’e yatırım yapma kararı aldık.

Önümüzdeki günlerde ön talep toplama sürecine başlayacağımız ‘KarYapı Edonia Garden’ projemiz; Sabiha Gökçen Havalimanı’na 4 km, Marmara Üniversitesi Hastanesi'ne 1.5 km, hızlı feribota 7 km ve Gedik Üniversitesi’ne yürüme mesafesinde bulunuyor. 

Pendik hızlı tren garı ile Pendik Devlet Hastanesi’ne yakınlığıyla dikkat çeken proje; Pendik Marina, Tuzla Marina ve Marmaray’a da kolay ulaşım sağlayan bir konumda inşa ediliyor.

KarYapı Edonia Garden’, yapımı devam eden Şeyhli metro istasyonu projeye birkaç dakikalık yürüme mesafesinde bulunuyor. Bu metro istasyonu, site sakinlerine Kadıköy’e kadar çok rahat yolculuk etme ve İstanbul Anadolu Yakası’nın en büyük alışveriş merkezi Viaport’a ve Sabiha Gökçen Havaalanına çok kısa sürede ve kolay bir şekilde ulaşma imkânı sunuyor.

Sabiha Gökçen-Pendik metrosunun 2018’de, Pendik Kaynarca-Tuzla metrosunun ise 2020’de tamamlanmasıyla bölgenin daha da değerli hale gelmesini bekliyoruz.

Projemizin hemen yanında okul, afet koordinasyon merkezi, yakınında otobüs ve minibüs durakları yer alıyor. Projenin etrafı, ulaşımı kolay hale getiren yeni bağlantı yollarıyla çevrili. Projeden E-5’eve sahile araçla 5 dakikada, yürüyerek ise yine dakikalar içinde ulaşmak mümkün oluyor. Biz de fırsat çıktıkça bu değerli bölgede yeni yatırımlar gerçekleştirmeyi planlıyoruz” diye konuştu.

Bölgeye yakın uluslararası şirketlerde çalışan beyaz yakalılar, yabancılar ve konaklama ihtiyacı bulunan işadamları için Pendik, yatırım yapılacak bir adres olarak görülüyor. Sabiha Gökçen Havalimanı'na yakınlığıyla değerini her geçen gün artıran bölge, özellikle havaalanı personelinin yakın takibi altında bulunuyor.


Etiketler

  • yatırım
  • gayrimenkul yatırımları
  • kar group
  • ‘KarYapı Edonia Garden
  • pendik
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