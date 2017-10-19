"Gayrimenkul sertifikaları devrim niteliğindedir"

Uluslararası Şehir ve Sivil Toplum Zirvesi gong töreninde konuşan Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ, “Gayrimenkul sertifikaları hem kentsel dönüşüm hem de çok geniş bir kitlenin sermaye piyasalarına kazandırılması anlamında devrim niteliğinde bir üründür.” dedi.

Anadolu Ajansı'nda (AA) yer alan habere göre Borsa İstanbul'da Cumhurbaşkanlığı himayesinde ve Esenler Belediyesi'nin ev sahipliğinde yapılacak "Uluslararası Şehir ve Sivil Toplum Zirvesi" için gong töreni gerçekleştirildi.

Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ, törendeki konuşmasında kentsel dönüşüm alanlarının şehirlerde yaşayan insanların yaşam kalitesini yükselttiğini ifade etti.

Dönüşümün bir ayağının finansal piyasalarda olduğunu hatırlatan Karadağ, "Borsa İstanbul olarak şehirlerimizin yeniden inşasına katkı sağlamak ve finansal piyasalara erişimi tabana yaymak için çalışmanızı devam ettiriyoruz. Bu çalışmalar çerçevesinde geçtiğimiz nisan ayından itibaren gayrimenkul sertifikaları borsada işlem görmeye başladı. Gayrimenkul sertifikalarının, gayrimenkul sektörü üzerindeki faiz yükünü hafifletmesinin doğal bir sonucu olarak yatırımcıya fiyat ve maliyet avantajı sağladığını düşünüyoruz.

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Bu yenilikçi ürün sayesinde borsanın şeffaf ortamında gayrimenkuller değerini elde edebilecek, bunun yanında yeterli sertifika toplayabilen yatırımcıların da konut sahibi olmasının yolu açılacak. Gayrimenkul sertifikaları hem kentsel dönüşüm hem de çok geniş bir kitlenin sermaye piyasalarına kazandırılması anlamında devri niteliğinde bir ürün." diye konuştu.

Gayrimenkul sektörünün hukukun ve bürokrasinin en yoğun yaşandığı sektör olduğunu söyleyen Karadağ, çözülemeyen sorunlarla karşılaşıldığını belirtti. Borsa ve ticaret sisteminin önemine dikkat çeken Karadağ bu sistemin kullanılmadığında basit bir konut teslimi konusunda bile davalarla uğraşıldığını söyledi.

Karadağ, şunları kaydetti:

"Biz Borsa İstanbul’da en az ticaret yaptığımız günde aşağı yukarı 1,2-1,3 milyar adet ürünün sahipliğini tüm hukuksal sonuçlarıyla, sıfır problemle değiştiriyoruz. Ticaretin en sofistike alanının borsalar olduğunu tüm ticari paydaşlarımıza anlatabilmemiz gerekiyor. Gayrimenkul sertifikalarını, gayrimenkul gibi kentsel dönüşüm ihtiyacının da çok yoğun olduğu bir dönemde, en katı, en bürokratik ve en problemli alanlardan, malın sorunsuz şekilde el değiştirdiği alanlara taşınmasının bir fırsatı olarak görmek lazım. Bunu anlatabildiğimizde İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin kentsel dönüşüm ihtiyacını, borsa aracılığıyla karşılayabilmiş olacağız."

"HEM KENTSEL DÖNÜŞÜME HEM DE SERMAYE PİYASALARINA HIZ KAZANDIRACAĞIZ"

Himmet Karadağ kentsel dönüşümde belediye ve müteahhit firmaların sorunları çözmek için altyapı hazırladıklarını belirterek Esenler Belediyesi'nin öncülüğünde düzenlenecek etkinlikle hem kentsel dönüşüme hem de sermaye piyasalarına hız kazandıracaklarını açıkladı.

"Gayrimenkul yatırımcısı gibi geniş halk kitlesini sermaye piyasası ve borsamız ile de buluşturmuş olacağız" diyen Karadağ, bu kapsamda eğitim kurumlarına da ciddi görevler düştüğünü ve Borsa İstanbul olarak üniversitelerle özel projelerde birlikte çalışmaya devam ettiklerini belirterek, "Gayrimenkul sertifikaları ve kentsel dönüşümün finansal okuryazarlık anlamında da bize güzel alanlar açacağını düşünüyoruz." dedi.

Karadağ, şunları kaydetti:

"İnsanlar hala satılan projelerle oturdukları yerden telefonla veya emir iletim yöntemleriyle ev sahibi olabileceklerini anlayamıyorlar. Gayrimenkul yatırımcısında borsa algısı yok. Onların algılarında gayrimenkul sertifikaları konut edinme aracına dönüşemedi. Belki belediyelerimizi sistem içine biraz daha çekersek, o algıyı da kırmış olacağız. Bu ticaret metodunu, borsaya çektiğinizde sisteminde tamamını uluslararası sisteme açmış oluyorsunuz. Artık sizin ürününüz Londra'dan da Tokyo'dan da New York'tan da alınabilir veya satılabilir hale geliyor. Bu bugünümüz iletişiminin, internetin ulaştığı seviyeye de uygun.

Örneğin Dubai'de oturuyorsunuz, beğendiğiniz konut projesinde istediğiniz kadar daire alabileceksiniz. Ben önümüzdeki dönemde bu anlamda hayal ettiğimizin de ötesinde dönüşümü yapabileceğimize inanıyorum. Hem özel sektörün hem de kamunun yapacağı yatırımlar da finans sağlamak için yeni ürünlerin geliştirilmesi, sağlıklı düzenlemeler kadar paydaşlar arası sağlıklı iletişimle de mümkün olacaktır. Uluslararası Şehir ve Sivil Toplum Zirvesi ve benzeri organizasyonların bu bilincin artması açısından önem taşıdığını belirtmek istiyorum."

"SORUNLARA BAKIŞ AÇIMIZI DA ORTAYA KOYACAĞIZ"

Dünyada kentlerin yaşadığı temel sorunların benzer olduğunu ifade eden Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, İstanbul'da yaşanan sorunun Paris'te yaşandığını söyledi.

Göksu, “Avrupalılar, Suriyelilere bir göç sorunu olarak bakarken, biz Suriyelilere bir sorumluluk alanı olarak bakıyoruz. Zirvede aslında sorunlara bakışımızı ortaya koyarak ‘bir değer kümesi ortaya çıkarabilir miyiz, bir vizyon ortaya koyabilir miyiz’ gayretinde olacağız.” dedi.

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