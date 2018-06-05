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Ev alacaklara güzel haber! Çok önemli değişim

05.06.2018 - 11:07
Ev alacaklara güzel haber! Çok önemli değişim

Emlak komisyonları değişti. Bundan böyle ev alırken, satarken ya da kiralarken daha az komisyon ödeyeceksiniz.

Bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik ile emlak komisyonuna resmen sınırlama geldi.

ORANLAR DÜŞTÜ

Alım satım işlemlerinde hizmet bedeli oranı, alım satıma aracılık sözleşmesinde yer alan satış bedelinin katma değer vergisi hariç yüzde dördünden fazla olamayacak. Alıcı ve satıcı yüzde 2-2 şeklinde ödeme yapacak. Kiralama işlemlerinde hizmet bedeli ise, kiralamaya aracılık sözleşmesinde yer alan kira bedelinin katma değer vergisi hariç bir aylık tutarından fazla olamayacak.

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ESKİDEN NASILDI?

Bu düzenlemeden önce bir gayrimenkulün satışında emlakçıya satıcı ve alıcı ayrı ayrı yüzde 3 komisyon ödüyor. Buna bir de KDV ilave ediliyordu. Kiralamada ise yıllık kira bedelinin yüzde 12’si talep ediliyordu. Yeni düzenlemeyle hizmet bedelleri ciddi oranda düştü. Vatandaş ev alırken, satarken, ya da ev kiralarken daha uygun bedel ödeyecek. Emlak danışmaları ise kurumsal firmaların kepenk indirmek zorunda kalacağını söylüyor.

Yönetmelikle artık taşınmaz ticaretini, işletmesi adına yetki belgesi alan tacirler ile esnaf ve sanatkarlar yapabilecek. İşletmeye yetki belgesi verilebilmesi için yetkilinin, en az lise mezunu, iflas etmemiş, konkordato ilan etmemiş olması gerekecek. Emlak danışmanlığı yapmak için mesleki yeterlilik belgesine sahip olma şartı da getirildi. Öte yandan emlak ofislerinde olması gereken şartlar da belirlendi. İşletmelerde, bağımsız bölüm niteliğinde ve net alanının en az 30 metrekare olması, arşiv bölümünün bulunması ve teknik donatılara sahip olması şartı aranacak. İşletmede ayrıca taşınmaz ticaretine konu hizmetler dışında ticari faaliyette bulunulamayacak.


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