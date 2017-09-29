DKY 600 milyon liraya ‘'ADA’'yı Kartal’a getirdi

DKY, Anadolu Yakası’nın cazibe merkezi Kartal’ın en değerli lokasyonu E-5 ile Sahil Yolu hattının tam ortasında, 19 dönümlük arazi üzerinde yükselecek, proje değeri 600 milyon TL olan DKY ADA Projesi’ni satışa çıkardı.

Gayrimenkul sektörünün yenilikçi firması DKY, Anadolu Yakası’nın parlayan yıldızı Kartal’ın en büyük kentsel dönüşüm projesi olan ‘DKY ADA’yı satışa sundu. Proje değeri 600 Milyon TL olan DKY ADA, Prens Adaları’nın tam karşısında, 24 bloktan oluşan 301 konutun dönüştürülmesiyle elde edilen 19 dönümlük bir alanda yükselecek.

DKY, yeni projesi DKY ADA’yı DKY Yönetim Kurulu Başkanı Ali Dumankaya, DKY İş Geliştirme Satış ve Pazarlama Grup Başkanı Tevfik Türel ve DKY Satış ve Pazarlama Müdürü Aykut Dumankaya’nın katılımıyla Hilton İstanbul Bomonti Hotel’de 29 Eylül Cuma günü düzenlenen basın toplantısıyla tanıttı.

Şehir yaşamıyla ada huzurunu birleştiren yeni bir konsept sunan DKY ADA, toplam 4 blok ve 792 bağımsız bölümden oluşuyor. Kartal’ın simgesi olmaya aday projede, 93,94 ile 211,54 metrekare arasında değişen, 2+1’den 4+1’e kadar balkonlu ve yeni nesil ev konseptiyle +1,5 olarak planlanan 2+1,5 ve 3+1,5 olmak üzere farklı formatlarda konutlar yer alıyor.

ŞEHRİN ORTASINDA ADA YAŞAMININ AYRICALIĞI

Modern mimarisi, konforlu ve ferah yaşam alanlarıyla Kartal’ı geliştiren ve dönüştüren DKY ADA projesi, toplu konut yaşamından daha fazlasını arayanlara şehrin ortasında daha

huzurlu, daha sportif, stresten ve şehrin karmaşasından uzak, herkesin dilediğince özgürleşebileceği ve doğayla iç içe olacağı tam bir ada yaşamı sunuyor. Sahip olduğu adalar manzarasına ek olarak, yüzde 70’ini oluşturan peyzaj alanları ile farklılaşan proje, şehrin ortasında bir vaha sunuyor. DKY ADA' nın ferah, gün ışığı alan, kullanışlı evleri ailelerin ihtiyaçlarına göre tasarlandı.

ALİ DUMANKAYA: “KARTAL’IN EN BÜYÜK KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİNİ HAYATA GEÇİRİYORUZ”

Bugüne kadar geliştirdikleri projelerle hem binlerce aileyi ev sahibi yaptıklarını hem de projelerin bulunduğu bölgelerin çehresini değiştirerek, birer yaşam merkezi haline getirdiklerini anlatan DKY Yönetim Kurulu Başkanı Ali Dumankaya: “DKY ADA projemiz ile Kartal’ın en büyük kentsel dönüşüm projesini hayata geçiriyoruz” dedi.

Ali Dumankaya sözlerine şöyle devam etti: “DKY ADA projemiz, adını sahip olduğu muhteşem adalar manzarası, adaların ruhunu yansıtan ve huzurunu hissettiren yaşam konseptinden alıyor. Yeni nesil buçuklu dairelerin yer aldığı ‘DKY ADA’ geniş ve kullanışlı daireleri, peyzajıyla farklılaşan yeşil alanları, zengin sosyal ve sportif olanakları, çocuklara özel aktivite alanlarıyla aileler için tasarladığımız özel bir proje. 792 konutun, 4 adet ticari alanın ve 1 kreşin yer aldığı DKY ADA projemiz, fitness ve SPA merkezi, spor alanları, yürüyüş parkuru, açık ve kapalı yüzme havuzu ve aktivite alanlarıyla yaşam kalitesini arttıracak ve Kartal’a değer katacak. ”

“LANSMAN ÖNCESİ 4000 ADET TALEP TOPLADIK”

“DKY ADA, bölgeye katacağı değer ve şehrin merkezinde sunduğu premium yaşam standardı ile Kartal’ın ikonik projelerinden biri olacak. Lansman öncesinde dört bin adet talep topladığımız projemiz, Kadıköy-Tuzla E-5 hattı, Kadıköy-Kartal Metro Hattı ve Marmaray gibi toplu ulaşıma rahatlıkla ulaşabileceğiniz bir lokasyon olarak ön plana çıkıyor. ‘DKY ADA’ sosyal imkânları dışında, yakın çevresindeki üniversiteler, hastaneler ve alışveriş merkezlerinin yakınlığı ile burada yaşayacak sakinlerine İstanbul’un merkezinde yaşamanın ayrıcalığını hissettirecek.”

DKY ADA PROJESİNDE LANSMANA ÖZEL “EKOPRATİK” ÖDEME SİSTEMİ

Lansmana özel kampanya ile “Ekopratik” ödeme sistemini de tanıtan DKY, şirket bünyesinde kişiye özel ödeme planlarının anlık olarak hazırlanabildiği yeni bir ödeme sistemi sunuyor. Bu sisteme göre DKY ADA müşterileri istedikleri vadelerde diledikleri peşinat ve ara ödeme tutarlarıyla kendi ödeme planlarını kendileri anlık olarak oluşturabilecekler. Ulaşılabilir fiyatlara sahip DKY ADA projesi Ekopratik ile “fiyatı ekonomik ödemesi pratik” bir ödeme sistemi sunuyor. 395.000 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulan DKY ADA’da ekopratik ile alımlarda ise 120 aya varan vade ile ev sahibi olma avantajı sunuyor.

DKY PROJELERİ YÜZDE 100’E VARAN ORANDA DEĞER KAZANIYOR

DKY imzasıyla hayata geçirilen projelerden lansman döneminde yapılan alımlar, proje sonuna gelindiğinde yüzde 100’e yakın değer artışı sağladığını altını çizen Ali Dumankaya; “2017’nin Mart ayında DKY Cadde Erenköy 86 projesinin teslimini, DKY Sahil Kartal projemizin lansmanını gerçekleştirdik. Haziran 2017’den itibaren etaplar halinde teslimine başladığımız ve yıl içerisinde devam edeceğimiz Lokum Evler projesinin son etabı da dahil olmak üzere inşaatı halen süren projelerimizin toplam yatırım değeri yaklaşık 2,3 milyar TL iken, 2017 yılında başlayan projelerimizin değeri ise 1 milyar 180 milyon TL. Halen inşaatı devam eden 7 projede toplam 2500 konut ve işyeri bulunuyor. Toplamda 825 adet konutun teslimini bu yıl içinde gerçekleştirmiş olacağız.

Etiketler