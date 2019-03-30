‘Altın günü’ gibi ev satışı | Konut Haberleri

Vatandaşı birikime yönlendirerek faizsiz ev sahibi yapan sistem her geçen gün büyüyor.

Başvuranları dayanışma yoluyla ev sahibi yapan bu sistemde bir nevi ‘altın günü’ stratejisi uygulanıyor. Konut almak için başvuranlar arasında gruplar oluşturuluyor. Daha sonra yapılan kura çekimi sonrasında toplanan parayla her ay bir kişi evine kavuşuyor. Eminevim, Birevim, Fuzulev, Finansevim gibi oyuncuların öne çıktığı sistem ‘Tasarrufa Dayalı Faizsiz Finansman Sistemi’ olarak adlandırılıyor. Finansevim Genel Müdürü Özgür Öztürk’ün verdiği bilgilere göre sektörün 2015’de aylık cirosu 300 milyondu, bugün 1 milyar liraya çıktı. Bu büyümenin suistimal edilmemesi, vatandaşın mağdur olmaması için bir denetim mekanizması kurulması da bekleniyor.

DEVLET DENETLESİN

“Biz denetlenmek istiyoruz” diyen Öztürk, “Firmaların bilerek ya da bilmeyerek vatandaşı mağdur etmesi engellenmeli. Biz sektör olarak devlet bizi denetlesin, insanların kafasında sisteme ilişkin güven eksikliği olmasın istiyoruz. Bu talebimizi Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu’na (BDDK) ilettik. Yakında bu doğrultuda adımların atılacağına inanıyoruz. O zaman sektörün büyümesi daha da hızlanacaktır. Sektörde düzenleme olursa aylık ciro 10 milyar lirayı görür” dedi. Faizsiz finans sisteminin sağlıklı büyümesi için bir diğer adım da birlik kurulması. Bu amaçla çalışmalara başladıklarını belirten Öztürk, sektörün önde gelen firmalarının yönetimde olduğu bir birliğin birkaç ay içinde kurulacağını dile getirdi.

FAİZ AVANTAJI

Gayrimenkul sektöründe yaşanan durgunluğun faizsiz konut sistemine olumlu etki yarattığını belirten Öztürk şunları söyledi: “Faizler artınca vatandaşlar bizim sisteme yöneliyor. 60 ay vadeyle 100 bin lira kredinin bugün vatandaşa maliyeti ortalama 160 bin lira. Bizde ise yüzde 10’luk bir hizmet bedeli var, yani, 110 bin liraya geliyor. Bu nedenle talep görüyoruz. Bir de geçmişte vatandaş bizim sistemimize ‘zamanı belli değil’ diye uzak duruyordu. Kura bana ne zaman çıkar, o zamana kadar ev fiyatı artar mı endişesi var. Ama bugün sektörde fiyatlar artmıyor, piyasada bir durağanlık var. Bunu gören vatandaş da acele etmiyor.” 21 şubeyle hizmet verdiklerini ve yıl sonuna kadar 45 şubeye ulaşacaklarını belirten Öztürk, 2020 hedeflerinin 60 şube olduğunu dile getirdi. Öztürk, sistemlerine konutun yanı sıra araba almak isteyenlerin ya da birikim hedefi olanların da katıldığını ekledi.

3 ÖDEME MODELİ VAR

TÜRKİYE’de faizsiz bir şekilde yatırım yapmak isteyen bireylerin bir araya gelerek oluşturmuş olduğu gruplar bu sistemi oluşturuyor. Bu gruplarda bireyler evden, arabaya, eğitimden, işe veya turizme kadar olan bütün ihtiyaçlarını yardımlaşmanın vermiş olduğu güç ile karşılayabiliyor. Sisteme dahil olmak isteyen katılımcılara üç farkı ödeme modeli sunuluyor.

Çekiliş Fonu; Katılımcının ihtiyaç duyduğu rakam ve taksit ödeme bütçesi girecek olduğu grubu belirler. Bu fonda 12 aydan 360 aya kadar olan gruplarda her ay noter huzurunda yapılan çekilişler ile teslimat alacak katılımcılar belirlenir.

Vade Ortası Fonu; İhtiyaç duyulan rakam belirlendikten sonra ödenecek taksit tutarı vadeyi belirler. Girmiş olduğunuz vadenin yarısına ulaştığınızda teslimatınıza hak kazanmış olursunuz.

Relax Ödeme Fon Modeli; Bu modelde taksitler alıcının belirttiği doğrultuda ilerler. Alıcı dilediği tarihte istediği taksiti ödeyebiliyor ve ulaşmak istediği rakamın yarısını biriktirdiğinde de teslimat almaya hak kazanıyor.