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2B'den 2,4 milyar lira gelir bekleniyor

20.10.2017 - 15:42

2018 yılı bütçe tasarısına göre, 2B taşınmazlarının satışından 3 yılda yaklaşık 2,4 milyar lira, hazineye ait tarım arazilerinin satışından da 411,3 milyon lira gelir elde edilmesi öngörülüyor.

2B taşınmazlarının satışından 3 yılda 2 milyar 385 milyon 424 bin lira gelir sağlanması öngörülüyor. AA muhabirinin 2018 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı verilerinden yaptığı derlemeye göre, gelecek yıl 2B taşınmazlarının satışından 987 milyon lira, hazineye ait tarım arazilerinin satışından 123 milyon lira olmak üzere yaklaşık 1,1 milyar lira gelir bekleniyor.               

Bütçe gelirlerine, 2B taşınmazlarının satışından 2019'da 740 milyon 304 bin lira, 2020'de 658 milyon 48 bin lira katkı sağlanacağı tahmin ediliyor.      

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Hazineye ait tarım arazilerinin satış gelirlerinin 2018'de 123 milyon 384 bin lira, 2019'da 135 milyon 722 bin lira ve 2020'de 152 milyon 174 bin lira olması bekleniyor. 

2B taşınmazlarının satışından 3 yılda  2 milyar 385 milyon lira, hazineye ait tarım arazilerinin satışından ise 411 milyon 280 bin lira gelir öngörülüyor.

YAKLAŞIK 482 BİN TAŞINMAZ SATILDI

Maliye Bakanlığının verilerine göre, kamuoyunda "2B yasası" olarak bilinen ve devlet ile vatandaş arasında yıllardır süregelen sorunu çözüme kavuşturan 6292 sayılı Kanun uyarınca, Orman Kanununun 2. maddesinin (b) fıkrası kapsamındaki taşınmazlardan ağustosa kadar 666 bin hak sahibine yaklaşık 482 bin taşınmaz satıldı. Söz konusu satışların toplam değeri 9,5 milyar lira olurken, bu bedelin 6,5 milyar lirası tahsil edildi.

Düzenleme kapsamında belediye ve mücavir alan sınırları dışında bulunan hazineye ait tarım arazilerini 31 Aralık 2011 itibarıyla en az 3 yıldan beri kiralayan ve kira sözleşmesi halen devam eden kiracılar, 31 Aralık 2011 itibarıyla en az 3 yıldan beri tarımsal amaçlı kullanan ve kullanımı halen devam eden kullanıcıları ve hissedarları, tebliğ edilen satış bedelini itiraz etmeksizin kabul etmeleri halinde doğrudan satış hakkından yararlanabiliyor.                              


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