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15 bin konutluk mahalle geliyor

20.10.2017 - 15:32

Emlak Konut tarafından düzelenen 7 İklim 7 Bölge Ulusal Mimari Kentsel Tasarım Fikir Yarışması’nda ödüller sahiplerini buldu.TOKİ Başkanı Turan, "Mahalle kurgusu ile yaklaşık 15 bin konutun hayata geçmesini planlıyoruz" dedi.

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ve iştiraki  Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) imzası ile yapılan 7 İklim 7 Bölge Ulusal Mimari ve Kentsel Tasarım Fikir Yarışması bu yıl mahalle temasıyla gerçekleştirildi. 7 İklim 7 Bölge Ulusal Mimari Kentsel Tasarım Fikir Yarışması’nda ödüller sahiplerini buldu.

Hürriyet Gazetesi'nde yer alan habere göre; TOKİ  Başkanı Mehmet Ergün Turan, "Yarışmaya katılan 123 projeden 35’i ödüle değer bulundu. Bu yarışmada projeler gerçek arsalar üzerinden geliştirildi. Yarışmacılara TOKİ arsasını gösterdik ve mahalle kurgusu ile sözünüz neyse söyleyin dedik. " dedi.

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15 BİN KONUTLUK MAHALLE GELİYOR

2017 yılında ilkini düzenledikleri mimari yarışması sonrasıda 11 bin 250 konutun inşaatına başlanıldığını ifade eden TOKİ Başkanı Turan, "Şimdi mahalle konsepti ile ödül kazanan projeler için de çalışma başlatıyoruz. Mahalle kurgusu ile yaklaşık 15 bin konutun hayata geçmesini planlıyoruz" dedi.

7 BÖLGEDE GERÇEK YARIŞMA ALANLARI ÜZERİNDE TASARIM

7 İklim 7 Bölge Ulusal Mimari ve Kentsel Tasarım Fikir Yarışması'nda yarışmacılara, 7 bölgede belirlenen gerçek alanlar verilerek, tasarımlarını söz konusu gerçek alanlar üzerine geliştirmeleri istendi. Çalışmalar şu bölgelerde yapıldı; 

1)Akdeniz Bölgesi'nde Hatay Dörtyol
2)Doğu Anadolu Bölgesi'nde Muş Kepenek
3)Ege Bölgesi'nde Denizli Pamukkale
4)Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde Mardin Artuklu
5)İç Anadolu Bölgesi'nde Eskişehir Odunpazarı
6)Karadeniz Bölgesi'nde Kastamonu Merkez Örencik 
7)Marmara Bölgesi'nde Tekirdağ Çorlu'daki araziler üzerinde çalışma yapıldı.
 


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