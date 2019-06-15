10 bin sosyal konut müjdesi | Konut Haberleri

Sosyal konut dışında üretim yapmama kararı alan TOKİ yeni projeler için düğmeye bastı. 50 bin sosyal konut projesi kapsamında İstanbul’da yapılacak 6 bin 300 konut için 318 bin talep geldiğini belirten TOKİ Başkanı Ömer Bulut, “Gelen talebi gördük ve İstanbul’a ağırlık vereceğiz. 2020’de en az 10 bin sosyal konutu satışa sunacağız” dedi.

Hürriyet gazetesinden Gülistan Alagöz'ün haberine göre; Toplu Konut İdaresi (TOKİ), dar gelirli vatandaş için yeni konut müjdesi verdi. 50 bin sosyal konut projesi yoğun talep gören kurum, çalışmalarını hızlandırdı. 50 bin konut için 637 bin talep geldiğini hatırlatan TOKİ Başkanı Ömer Bulut, “İstanbul’daki 6 bin 300 konut için 318 bin başvuru gelmişti. Vatandaşın yoğun talebini görünce İstanbul’a ağırlık verme kararı aldık. 2020’de İstanbul’da dar gelirli vatandaş için en az 10 bin yeni konutu daha satışa sunacağız” diye konuştu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın arsa üretimi konusunda destek verdiğini belirten Bulut, “Pendik, Başakşehir, Hoşdere, Ayazma gibi bölgelerde arazilerimiz var. Yine Anadolu yakasında Tuzla’da ek bölgeler var. Sancaktepe’de arazi geliştirme çalışmalarımız sürüyor. Bu bölgelerde dar gelirli vatandaşlar için az katlı projeler hayata geçecek” dedi.

YATAY MİMARİ

50 bin sosyal konut hamlesindeki son durum hakkında da bilgi veren Bulut, 5 Mart’ta başlatılan başvuruların 19 Nisan’da tamamladığını ifade etti. Kura çekimlerinin sürdüğünü belirten Bulut, “Kura çekimleri 19 Ağustos´a kadar tamamlanacak. Bugün itibariyle 34 projede 15 bin 125 konutun kura çekimi tamamlandı. 18 projede 10 bin 271 konutun da ihalesi tamamlandı ve inşaatları başlama aşamasına geldi. 8 projede ise bin 686 konut ihale sürecine girdi” dedi. En çok başvuruyu İstanbul´dan aldıklarını belirten Bulut, İstanbul’daki kura çekimlerinin 26 Haziran’da başlayacağını dile getirdi. 2023 yılına kadar 250 bin sosyal konut hayata geçeceğini belirten Bulut, bundan sonra yapılacak tüm projelerde yatay mimari olacağını, mahalle kültürünün de ön planda tutulacağını dile getirdi.

32 BİN KONUTLUK DÖNÜŞÜM

TOKİ’nin sosyal konut dışında gündemindeki diğer önemli başlık da kentsel dönüşüm. Bugüne kadar dönüşüm kapsamında 146 bin konutun ihalesini yaptıklarını belirten Bulut, 80 binin üzerinde konutun da inşaatını tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettiklerini ifade etti. Yerinde ve gönüllü dönüşüm yapacaklarına vurgu yapan TOKİ Başkanı Bulut, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un açıkladığı yeni “Kentsel Dönüşüm Stratejisi” kapsamında 2019 yılı için 106 projede 32 bin 673 konut yapacaklarını söyledi. İstanbul’da ise bu yıl dönüşüm kapsamında 14 bin 76 konut hayata geçireceklerini belirten Bulut, Esenler, Gaziosmanpaşa, Üsküdar, Kağıthane ilçelerine de öncelik vereceklerini kaydetti.

PARKTAKİ BANKLAR MUTFAK OLACAK

TÜRKİYE genelinde 65 millet bahçesi projesi olduğunu söyleyen Bulut, “Bunlardan 13’ünün inşaatı şu anda devam ediyor. Bir tanesi ihale değerlendirme aşamasında. 49 millet bahçesinin de projelendirmeleri tamamlanmak üzere. Bu yıl içerisinde 7 millet bahçesinin bitirilmesini hedefliyoruz. İstanbul’a öncelik verdik. Bizim gündemimizde 13 millet bahçesi projesi var. İstanbul’a 12 milyon metrekarelik bir yeşil alan kazandıracağız” dedi. Bulut, millet bahçelerinin AFAD ile yapılan işbirliğiyle olası afetler ardından toplanma alanı olarak kullanılacağını da söyledi. Düzenlenecek altyapı ile millet bahçeleri prefabrik alan kurulumu için hazır olacak. Ayrıca üzerinde çalışılan proje ile, parklardaki banklar mutfak gibi ekipmanlara dönüştürülebilecek.

İHALE YERİNE UCUZ KONUT

BULUT, TOKİ’nin bundan sonra sadece sosyal konut üreteceğini dile getirdi. Bulut, bir dönem gerçekleştikleri hasılat paylaşım modelli ihaleleri de artık yapmayacaklarını ifade etti. Bu yılın ilk 5 ayında tüm projeler için 5 milyarlık ödeme yaptıklarını dile getiren Bulut, “2019 için toplam bütçemiz ise 16 milyar lira. 250 sektöre hitap ediyoruz. Uygulamalarımız önümüzdeki inşaat sezonunda işsizliğe önemli kaldı sağlayacak. 100-120 bin civarında istihdam katkımız olacak” dedi.