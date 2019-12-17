1 günde 17 bin 500 başvuru | Konut Haberleri

Türkiye’nin 81 ilinde inşa edilecek 100 bin sosyal konut için başvurular dün başladı.

Hürriyet gazetesinden Gülistan Alagöz'ün haberine göre; 240 ay vade ve 0.49 faiz oranı fırsatını gören vatandaş elini çabuk tuttu. İlk günden sosyal konutlara 17 bin 506 bin başvuru yapıldı. En çok talep 6 bin 387 başvuruyla İstanbul’dan geldi. Sosyal konutlar için başvurular 15 Ocak’a kadar sürecek. Ziraat Bankası şubelerinden yapılacak başvuruda 2+1 daire için 500 lira, 3+1 daire için 1000 lira başvuru bedeli yatırılacak. Hak sahibi belirleme kurası noter huzurunda gerçekleştirilecek. Kurada konut almaya hak kazanamayan vatandaşlar başvuru bedelini geri alabilecek.

894 TL TAKSİT

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Dar gelirli vatandaşlar yüzde 10 peşinat, 240 ay vade ve 0.49 faiz oranıyla ev sahibi olabilecek. 2+1 konutların fiyatları 140 bin ila 180 bin TL arasında, 3+1 konutların fiyatları ise 160 bin lira ile 210 bin TL arasında değişecek. En uygun fiyatlı 2+1 konutta taksitler aylık 894 lira, en uygun fiyatlı 3+1 dairede taksitler 1022 lira olacak. İstanbul’da 5 bin 750 konut Tuzla’da, 3 bin 750 konut Arnavutköy’de, 500 konut Başakşehir’de inşa edilecek. İstanbul’da planlanan Sancaktepe ve Şile projeleri ise beklemeye alındı. Ankara’daki projeler Sincan, Beypazarı ve Nallıhan ilçelerinde yapılırken, İzmir’de Aliağa, Karabağlar, Kemalpaşa, Seferihisar ve Selçuk ilçeleri seçildi. Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimleri için konut sayısının yüzde 10’u kadar kontejan ayrılacak. En az yüzde 40 engelli olan vatandaşlara da konut sayısının yüzde 5’i kadar kontejan ayrılacak. 81 il için belirlenen projeler ve detayları toki.gov.tr adresinde yer alıyor.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Sosyal konutlara başvuru şartları ise şöyle; Proje il ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet etme şartı aranacak. Konut satın almak için başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması, kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocuklarının daha önce TOKİ’den konut satın almamış olması gerekecek. Aylık hane gelirinin en fazla net 5 bin 500 TL olması şartı aranırken, (İstanbul için 6.000 TL) bir hane halkı adına yalnızca bir başvuru yapılabilecek. Başvuruları yapacakların 25 yaşını tamamlamaları da gerekiyor. TOKİ tarafından yapılan açıklamaya göre şehit aileleri ödemelere teslim sonrası başlayacak.

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