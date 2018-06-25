Son bir yıldaki değişim yüzde 14 oldu

Yatırım fonları portföy değerindeki son bir yıldaki değişim ise yüzde 14.23 oldu.

Yatırım fonlarında 25/06/2018 itibari ile toplam 332 fondan 280 tanesi yükselirken 52 tanesi değer kaybetti. Yatırım fonlarının portföy değeri ise 50,6 Milyar TL oldu. Fonların portföy değeri bir önceki güne göre yüzde 0.43 oranında azalış gösterirken bir hafta öncesine göre yüzde 1.16 azaldı.

Yatırım fonları portföy değerindeki son bir yıldaki değişim ise yüzde 14.23 oldu. Yatırım fonlarındaki toplam yatırımcı sayısı ise 3,588,869 oldu. Hisse fonlarının ortalama günlük getirisi yüzde 0.13 oldu.

Hisse fonları son bir ayda yüzde 0.17 kaybettirirken BİST 100’ün son bir aydaki getirisi yüzde -7.64 oldu. Hisse fonlarının son bir aydaki getiri ortalaması BİST 100 Endeksi’nin üzerinde gerçekleşti.

Altın fonlarına bakıldığında ise son 3 ayda ortalama yüzde 14.34 değer kazandıkları görülüyor. Aynı dönemde cumhuriyet altınının getirisi yüzde 11.69 oldu.

Altın fonlarının getirisi cumhuriyet altınının üzerinde gerçekleşti. Yatırım fonlarının günlük ortalama getirileri yüzde -1.57 ile 2.40 arasında değişti.

Günün en fazla değer kazanan ilk üç Yatırım fonu yüzde 2.40 ile TVF olurken onu yüzde 1.35 ile YBE ve yüzde 1.26 getiri ile IYD takip etti.Günün en fazla değer kaybeden ilk üç Yatırım fonu yüzde -1.57 ile YAY olurken onu yüzde -1.28 ile AFT ve yüzde -1.11 getiri ile FUS takip etti.

KARMA VE DEĞİŞKEN FON

Karma ve Değişken fonlarda 25/06/2018 itibari ile toplam 82 fondan 72 tanesi yükselirken 10 tanesi değer kaybetti. Karma ve Değişken fonlarının portföy değeri ise 6,1 Milyar TL oldu.

Fonların portföy değeri bir önceki güne göre yüzde 0.31 oranında azalış gösterirken bir hafta öncesine göre yüzde 1.75 azaldı.

Karma ve Değişken fonları portföy değerindeki son bir yıldaki değişim ise yüzde 27.47 oldu. Karma ve Değişken fonlarındaki toplam yatırımcı sayısı ise 472,995 oldu.

Karma ve Değişken fonlarının günlük ortalama getirileri yüzde -0.81 ile 2.40 arasında değişti.

Günün en fazla değer kazanan ilk üç Karma ve Değişken fonu yüzde 2.40 ile TVF olurken onu yüzde 0.93 ile IBD ve yüzde 0.78 getiri ile TNT takip etti.

Günün en fazla değer kaybeden ilk üç Karma ve Değişken fonu yüzde -0.81 ile IPJ olurken onu yüzde -0.28 ile IBB ve yüzde -0.26 getiri ile TGA takip etti.

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