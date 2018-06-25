‹ Önceki Haber "Acilen reformlara odaklanılmalı" "Acilen reformlara odaklanılmalı" Sonraki Haber › 263 fondan 235 tanesi yükseldi 263 fondan 235 tanesi yükseldi

Son bir yıldaki değişim yüzde 14 oldu

25.06.2018 - 14:35
Son bir yıldaki değişim yüzde 14 oldu

Yatırım fonları portföy değerindeki son bir yıldaki değişim ise yüzde 14.23 oldu.

Yatırım fonlarında 25/06/2018 itibari ile toplam 332 fondan 280 tanesi yükselirken 52 tanesi değer kaybetti. Yatırım fonlarının portföy değeri ise 50,6 Milyar TL oldu. Fonların portföy değeri bir önceki güne göre yüzde 0.43 oranında azalış gösterirken bir hafta öncesine göre yüzde 1.16 azaldı.

Yatırım fonları portföy değerindeki son bir yıldaki değişim ise yüzde 14.23 oldu. Yatırım fonlarındaki toplam yatırımcı sayısı ise 3,588,869 oldu. Hisse fonlarının ortalama günlük getirisi yüzde 0.13 oldu.

Hisse fonları son bir ayda yüzde 0.17 kaybettirirken BİST 100’ün son bir aydaki getirisi yüzde -7.64 oldu. Hisse fonlarının son bir aydaki getiri ortalaması BİST 100 Endeksi’nin üzerinde gerçekleşti.

Altın fonlarına bakıldığında ise son 3 ayda ortalama yüzde 14.34 değer kazandıkları görülüyor. Aynı dönemde cumhuriyet altınının getirisi yüzde 11.69 oldu.

Altın fonlarının getirisi cumhuriyet altınının üzerinde gerçekleşti. Yatırım fonlarının günlük ortalama getirileri yüzde -1.57 ile 2.40 arasında değişti.

Günün en fazla değer kazanan ilk üç Yatırım fonu yüzde 2.40 ile TVF olurken onu yüzde 1.35 ile YBE ve yüzde 1.26 getiri ile IYD takip etti.Günün en fazla değer kaybeden ilk üç Yatırım fonu yüzde -1.57 ile YAY olurken onu yüzde -1.28 ile AFT ve yüzde -1.11 getiri ile FUS takip etti.

KARMA VE DEĞİŞKEN FON

Karma ve Değişken fonlarda 25/06/2018 itibari ile toplam 82 fondan 72 tanesi yükselirken 10 tanesi değer kaybetti. Karma ve Değişken fonlarının portföy değeri ise 6,1 Milyar TL oldu.

Fonların portföy değeri bir önceki güne göre yüzde 0.31 oranında azalış gösterirken bir hafta öncesine göre yüzde 1.75 azaldı.

Karma ve Değişken fonları portföy değerindeki son bir yıldaki değişim ise yüzde 27.47 oldu. Karma ve Değişken fonlarındaki toplam yatırımcı sayısı ise 472,995 oldu.

Karma ve Değişken fonlarının günlük ortalama getirileri yüzde -0.81 ile 2.40 arasında değişti.

Günün en fazla değer kazanan ilk üç Karma ve Değişken fonu yüzde 2.40 ile TVF olurken onu yüzde 0.93 ile IBD ve yüzde 0.78 getiri ile TNT takip etti.

Günün en fazla değer kaybeden ilk üç Karma ve Değişken fonu yüzde -0.81 ile IPJ olurken onu yüzde -0.28 ile IBB ve yüzde -0.26 getiri ile TGA takip etti.

RAPORUN TAMAMINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

 


‹ Önceki Haber "Acilen reformlara odaklanılmalı" "Acilen reformlara odaklanılmalı" Sonraki Haber › 263 fondan 235 tanesi yükseldi 263 fondan 235 tanesi yükseldi
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
94.408 Değişim: 0,43% Hacim : 6.171 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 93.808 26.06.2018 Yüksek 95.101
Açılış: 94.078
4,6123 Değişim: -1,48%
Düşük 4,6084 26.06.2018 Yüksek 4,7152
Açılış: 4,68145
5,3805 Değişim: -1,84%
Düşük 5,3774 26.06.2018 Yüksek 5,5176
Açılış: 5,4813
186,85 Değişim: -1,93%
Düşük 186,63 26.06.2018 Yüksek 191,61
Açılış: 190,53
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.