İşte yatırım fonlarındaki son durum

Yatırım fonlarında 20/06/2018 itibari ile toplam 332 fondan 258 tanesi yükselirken 74 tanesi değer kaybetti.

Yatırım fonlarının portföy değeri ise 51,2 Milyar TL oldu. Fonların portföy değeri bir önceki güne göre yüzde 0.15 oranında azalış gösterirken bir hafta öncesine göre yüzde 3.00 arttı. Yatırım fonları portföy değerindeki son bir yıldaki değişim ise yüzde 16.03 oldu. Yatırım fonlarındaki toplam yatırımcı sayısı ise 3,624,561 oldu.Hisse fonlarının ortalama günlük getirisi yüzde 0.65 oldu. Hisse fonları son bir ayda yüzde 0.71 kazandırırken BİST 100’ün son bir aydaki getirisi yüzde -8.01 oldu. Hisse fonlarının son bir aydaki getiri ortalaması BİST 100 Endeksi’nin üzerinde gerçekleşti.Altın fonlarına bakıldığında ise son 3 ayda ortalama yüzde 16.86 değer kazandıkları görülüyor. Aynı dönemde cumhuriyet altınının getirisi yüzde 17.52 oldu. Altın fonlarının getirisi cumhuriyet altınının altında gerçekleşti.Yatırım fonlarının günlük ortalama getirileri yüzde -2.12 ile 4.48 arasında değişti. Günün en fazla değer kazanan ilk üç Yatırım fonu yüzde 4.48 ile IPJ olurken onu yüzde 2.01 ile KYA ve yüzde 1.98 getiri ile DPT takip etti.Günün en fazla değer kaybeden ilk üç Yatırım fonu yüzde -2.12 ile DBH olurken onu yüzde -1.71 ile TPL ve yüzde -1.53 getiri ile TVF takip etti.

BORÇLANMA ARAÇLARI FONLARI

Borçlanma Araçları fonlarında 20/06/2018 itibari ile toplam 89 fondan 52 tanesi yükselirken 37 tanesi değer kaybetti. Borçlanma Araçları fonlarının portföy değeri ise 24,1 Milyar TL oldu. Fonların portföy değeri bir önceki güne göre yüzde 0.95 oranında azalış gösterirken bir hafta öncesine göre yüzde 2.31 arttı. Borçlanma Araçları fonları portföy değerindeki son bir yıldaki değişim ise yüzde 5.12 oldu. Borçlanma Araçları fonlarındaki toplam yatırımcı sayısı ise 1,533,131 oldu.Borçlanma Araçları fonlarının günlük ortalama getirileri yüzde -2.12 ile 0.41 arasında değişti. Günün en fazla değer kazanan ilk üç Borçlanma Araçları fonu yüzde 0.41 ile TDG olurken onu yüzde 0.08 ile ZBT ve yüzde 0.07 getiri ile OKT takip etti.Günün en fazla değer kaybeden ilk üç Borçlanma Araçları fonu yüzde -2.12 ile DBH olurken onu yüzde -1.71 ile TPL ve yüzde -1.26 getiri ile YBE takip etti.

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