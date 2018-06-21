İşte altın fonlarında son durum

Altın fonlarının getirisi cumhuriyet altınının altında gerçekleşti.

Yatırım fonlarında 21/06/2018 itibari ile toplam 332 fondan 277 tanesi yükselirken 54 tanesi değer kaybetti. Yatırım fonlarının portföy değeri ise 50,9 Milyar TL oldu. Fonların portföy değeri bir önceki güne göre yüzde 0.55 oranında azalış gösterirken bir hafta öncesine göre yüzde 0.76 arttı. Yatırım fonları portföy değerindeki son bir yıldaki değişim ise yüzde 15.65 oldu. Yatırım fonlarındaki toplam yatırımcı sayısı ise 3,611,951 oldu.Hisse fonlarının ortalama günlük getirisi yüzde 0.28 oldu.

Hisse fonları son bir ayda yüzde 0.80 kazandırırken BİST 100’ün son bir aydaki getirisi yüzde -7.42 oldu. Hisse fonlarının son bir aydaki getiri ortalaması BİST 100 Endeksi’nin üzerinde gerçekleşti.Altın fonlarına bakıldığında ise son 3 ayda ortalama yüzde 16.51 değer kazandıkları görülüyor. Aynı dönemde cumhuriyet altınının getirisi yüzde 17.51 oldu. Altın fonlarının getirisi cumhuriyet altınının altında gerçekleşti

Yatırım fonlarının günlük ortalama getirileri yüzde -0.73 ile 1.80 arasında değişti. Günün en fazla değer kazanan ilk üç Yatırım fonu yüzde 1.80 ile EID olurken onu yüzde 1.47 ile YBE ve yüzde 1.46 getiri ile DBH takip etti.Günün en fazla değer kaybeden ilk üç Yatırım fonu yüzde -0.73 ile YAR olurken onu yüzde -0.63 ile ALC ve yüzde -0.53 getiri ile DPT takip etti.

KARMA VE DEĞİŞKEN FON

Karma ve Değişken fonlarda 21/06/2018 itibari ile toplam 82 fondan 72 tanesi yükselirken 10 tanesi değer kaybetti. Karma ve Değişken fonlarının portföy değeri ise 6,1 Milyar TL oldu. Fonların portföy değeri bir önceki güne göre yüzde 0.40 oranında azalış gösterirken bir hafta öncesine göre yüzde 1.24 azaldı. Karma ve Değişken fonları portföy değerindeki son bir yıldaki değişim ise yüzde 28.83 oldu.

Karma ve Değişken fonlarındaki toplam yatırımcı sayısı ise 474,015 oldu.Karma ve Değişken fonlarının günlük ortalama getirileri yüzde -0.73 ile 1.04 arasında değişti. Günün en fazla değer kazanan ilk üç Karma ve Değişken fonu yüzde 1.04 ile IBD olurken onu yüzde 0.82 ile IPA ve yüzde 0.73 getiri ile TVF takip etti.Günün en fazla değer kaybeden ilk üç Karma ve Değişken fonu yüzde -0.73 ile YAR olurken onu yüzde -0.25 ile AN1 ve yüzde -0.14 getiri ile TGA takip etti.

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