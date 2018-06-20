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Fonların portföy değeri yüzde 0.76 arttı

20.06.2018 - 14:25
Fonların portföy değeri yüzde 0.76 arttı

Emeklilik BES-Gönüllü fonlarının portföy değeri ise 81,4 Milyar TL oldu. Fonların portföy değeri bir önceki güne göre yüzde 0.76 oranında artış gösterirken bir hafta öncesine göre yüzde 0.04 arttı.

Emeklilik BES-Gönüllü fonlarında 20/06/2018 itibari ile toplam 263 fondan 176 tanesi yükselirken 85 tanesi değer kaybetti. Emeklilik BES-Gönüllü fonlarının portföy değeri ise 81,4 Milyar TL oldu. Fonların portföy değeri bir önceki güne göre yüzde 0.76 oranında artış gösterirken bir hafta öncesine göre yüzde 0.04 arttı. Emeklilik BES-Gönüllü fonları portföy değerindeki son bir yıldaki değişim ise yüzde 17.43 oldu. Emeklilik BES-Gönüllü fonlarındaki toplam yatırımcı sayısı ise 24,861,339 oldu.Emeklilik BES-Gönüllü fonlarının günlük ortalama getirileri yüzde -1.11 ile 1.63 arasında değişti. Günün en fazla değer kazanan ilk üç Emeklilik BES-Gönüllü fonu yüzde 1.63 ile MHH olurken onu yüzde 1.60 ile GHH ve yüzde 1.53 getiri ile KEH takip etti.Günün en fazla değer kaybeden ilk üç Emeklilik BES-Gönüllü fonu yüzde -1.11 ile AZT olurken onu yüzde -1.11 ile AMF ve yüzde -1.04 getiri ile VEI takip etti.

HİSSE SENEDİ

BES-Gönüllü Hisse Senedi fonlarında 20/06/2018 itibari ile toplam 23 fondan 22 tanesi yükselirken 1 tanesi değer kaybetti. BES-Gönüllü Hisse Senedi fonlarının portföy değeri ise 4,2 Milyar TL oldu. Fonların portföy değeri bir önceki güne göre yüzde 1.78 oranında artış gösterirken bir hafta öncesine göre yüzde 1.27 azaldı. BES-Gönüllü Hisse Senedi fonları portföy değerindeki son bir yıldaki değişim ise yüzde 12.57 oldu. BES-Gönüllü Hisse Senedi fonlarındaki toplam yatırımcı sayısı ise 1,553,527 oldu.Hisse fonlarının ortalama günlük getirisi yüzde 0.65 oldu. Hisse fonları son bir ayda yüzde 0.71 kazandırırken BİST 100’ün son bir aydaki getirisi yüzde -8.01 oldu. Hisse fonlarının son bir aydaki getiri ortalaması BİST 100 Endeksi’nin üzerinde gerçekleşti.BES-Gönüllü Hisse Senedi fonlarının günlük ortalama getirileri yüzde -0.36 ile 1.63 arasında değişti. Günün en fazla değer kazanan ilk üç BES-Gönüllü Hisse Senedi fonu yüzde 1.63 ile MHH olurken onu yüzde 1.48 ile AEH ve yüzde 1.45 getiri ile AVH takip etti.Günün en fazla değer kaybeden BES-Gönüllü Hisse Senedi fonu yüzde -0.36 ile ABE oldu.

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