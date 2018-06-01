En çok bu fonlar kazandırdı

Günün en fazla değer kazanan ilk üç Yatırım fonu yüzde 1.75 ile FGS olurken onu yüzde 1.69 ile KTA ve yüzde 1.48 getiri ile FGA takip etti.

Yatırım fonlarında 01/06/2018 itibari ile toplam 331 fondan 130 tanesi yükselirken 201 tanesi değer kaybetti. Yatırım fonlarının portföy değeri ise 51,1 Milyar TL oldu. Fonların portföy değeri bir önceki güne göre yüzde 1.21 oranında azalış gösterirken bir hafta öncesine göre yüzde 2.68 azaldı. Yatırım fonları portföy değerindeki son bir yıldaki değişim ise yüzde 18.03 oldu. Yatırım fonlarındaki toplam yatırımcı sayısı ise 3,524,115 oldu. Hisse fonlarının ortalama günlük getirisi yüzde -1.51 oldu. Hisse fonları son bir ayda yüzde 0.59 kazandırırken BİST 100’ün son bir aydaki getirisi yüzde -4.83 oldu. Hisse fonlarının son bir aydaki getiri ortalaması BİST 100 Endeksi’nin üzerinde gerçekleşti.

Altın fonlarına bakıldığında ise son 3 ayda ortalama yüzde 16.35 değer kazandıkları görülüyor. Aynı dönemde cumhuriyet altınının getirisi yüzde 17.40 oldu. Altın fonlarının getirisi cumhuriyet altınının altında gerçekleşti. Yatırım fonlarının günlük ortalama getirileri yüzde -4.93 ile 1.75 arasında değişti. Günün en fazla değer kazanan ilk üç Yatırım fonu yüzde 1.75 ile FGS olurken onu yüzde 1.69 ile KTA ve yüzde 1.48 getiri ile FGA takip etti.Günün en fazla değer kaybeden ilk üç Yatırım fonu yüzde -4.93 ile SYP olurken onu yüzde -4.92 ile ADP ve yüzde -4.71 getiri ile TAU takip etti.

KARMA VE DEĞİŞKEN FON

Karma ve Değişken fonlarda 01/06/2018 itibari ile toplam 81 fondan 13 tanesi yükselirken 68 tanesi değer kaybetti. Karma ve Değişken fonlarının portföy değeri ise 6,4 Milyar TL oldu. Fonların portföy değeri bir önceki güne göre yüzde 1.62 oranında azalış gösterirken bir hafta öncesine göre yüzde 1.20 azaldı. Karma ve Değişken fonları portföy değerindeki son bir yıldaki değişim ise yüzde 38.98 oldu. Karma ve Değişken fonlarındaki toplam yatırımcı sayısı ise 475,373 oldu. Karma ve Değişken fonlarının günlük ortalama getirileri yüzde -1.72 ile 0.41 arasında değişti. Günün en fazla değer kazanan ilk üç Karma ve Değişken fonu yüzde 0.41 ile TGA olurken onu yüzde 0.29 ile MAD ve yüzde 0.17 getiri ile TPU takip etti.Günün en fazla değer kaybeden ilk üç Karma ve Değişken fonu yüzde -1.72 ile HSA olurken onu yüzde -1.71 ile VAF ve yüzde -1.68 getiri ile ACD takip etti.

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