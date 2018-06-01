Emeklilik fonları bugün nasıl hareket etti?

Emeklilik BES-Gönüllü fonlarında 01/06/2018 itibari ile toplam 263 fondan 57 tanesi yükselirken 204 tanesi değer kaybetti.

Emeklilik BES-Gönüllü fonlarının portföy değeri ise 82,1 Milyar TL oldu. Fonların portföy değeri bir önceki güne göre yüzde 0.45 oranında azalış gösterirken bir hafta öncesine göre yüzde 0.27 azaldı. Emeklilik BES-Gönüllü fonları portföy değerindeki son bir yıldaki değişim ise yüzde 19.79 oldu.

Emeklilik BES-Gönüllü fonlarındaki toplam yatırımcı sayısı ise 24,682,171 oldu. Emeklilik BES-Gönüllü fonlarının günlük ortalama getirileri yüzde -2.95 ile 0.67 arasında değişti. Günün en fazla değer kazanan ilk üç Emeklilik BES-Gönüllü fonu yüzde 0.67 ile ABE olurken onu yüzde 0.54 ile AUG ve yüzde 0.51 getiri ile AMR takip etti.Günün en fazla değer kaybeden ilk üç Emeklilik BES-Gönüllü fonu yüzde -2.95 ile AEU olurken onu yüzde -2.91 ile AEB ve yüzde -2.90 getiri ile HHB takip etti.

HİSSE SENEDİ

BES-Gönüllü Hisse Senedi fonlarında 01/06/2018 itibari ile toplam 23 fondan 1 tanesi yükselirken 22 tanesi değer kaybetti. BES-Gönüllü Hisse Senedi fonlarının portföy değeri ise 4,4 Milyar TL oldu. Fonların portföy değeri bir önceki güne göre yüzde 2.31 oranında azalış gösterirken bir hafta öncesine göre yüzde 0.44 azaldı. BES-Gönüllü Hisse Senedi fonları portföy değerindeki son bir yıldaki değişim ise yüzde 19.73 oldu. BES-Gönüllü Hisse Senedi fonlarındaki toplam yatırımcı sayısı ise 1,554,009 oldu. Hisse fonlarının ortalama günlük getirisi yüzde -1.51 oldu. Hisse fonları son bir ayda yüzde 0.59 kazandırırken BİST 100’ün son bir aydaki getirisi yüzde -4.83 oldu. Hisse fonlarının son bir aydaki getiri ortalaması BİST 100 Endeksi’nin üzerinde gerçekleşti.

BES-Gönüllü Hisse Senedi fonlarının günlük ortalama getirileri yüzde -2.91 ile 0.67 arasında değişti. Günün en fazla değer kazanan BES Gönüllü Hisse Senedi fonu yüzde 0.67 ile ABE oldu.Günün en fazla değer kaybeden ilk üç BES-Gönüllü Hisse Senedi fonu yüzde -2.91 ile AEB olurken onu yüzde -2.90 ile HHB ve yüzde -2.87 getiri ile AHB takip etti.

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