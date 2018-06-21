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Bu fonlar kaybettirdi

21.06.2018 - 14:13
Bu fonlar kaybettirdi

Günün en fazla değer kaybeden ilk üç Emeklilik BES-Gönüllü fonu yüzde -0.61 ile HHM olurken onu yüzde -0.39 ile AEU ve yüzde -0.29 getiri ile BBH takip etti.

Emeklilik BES-Gönüllü fonlarının portföy değeri ise 81,1 Milyar TL oldu. Fonların portföy değeri bir önceki güne göre yüzde 0.36 oranında azalış gösterirken bir hafta öncesine göre yüzde 0.15 azaldı. Emeklilik BES-Gönüllü fonları portföy değerindeki son bir yıldaki değişim ise yüzde 16.89 oldu. Emeklilik BES-Gönüllü fonlarındaki toplam yatırımcı sayısı ise 24,772,801 oldu.Emeklilik BES-Gönüllü fonlarının günlük ortalama getirileri yüzde -0.61 ile 1.90 arasında değişti.

Günün en fazla değer kazanan ilk üç Emeklilik BES-Gönüllü fonu yüzde 1.90 ile ABE olurken onu yüzde 1.13 ile AZD ve yüzde 1.11 getiri ile AMG takip etti.Günün en fazla değer kaybeden ilk üç Emeklilik BES-Gönüllü fonu yüzde -0.61 ile HHM olurken onu yüzde -0.39 ile AEU ve yüzde -0.29 getiri ile BBH takip etti.

HİSSE SENEDİ

BES-Gönüllü Hisse Senedi fonlarında 21/06/2018 itibari ile toplam 23 fondan 14 tanesi yükselirken 9 tanesi değer kaybetti. BES-Gönüllü Hisse Senedi fonlarının portföy değeri ise 4,3 Milyar TL oldu. Fonların portföy değeri bir önceki güne göre yüzde 1.49 oranında artış gösterirken bir hafta öncesine göre yüzde 1.78 arttı. BES-Gönüllü Hisse Senedi fonları portföy değerindeki son bir yıldaki değişim ise yüzde 14.21 oldu.

BES-Gönüllü Hisse Senedi fonlarındaki toplam yatırımcı sayısı ise 1,554,323 oldu.Hisse fonlarının ortalama günlük getirisi yüzde 0.28 oldu.Hisse fonları son bir ayda yüzde 0.80 kazandırırken BİST 100’ün son bir aydaki getirisi yüzde -7.42 oldu. Hisse fonlarının son bir aydaki getiri ortalaması BİST 100 Endeksi’nin üzerinde gerçekleşti.BES-Gönüllü Hisse Senedi fonlarının günlük ortalama getirileri yüzde -0.29 ile 1.90 arasında değişti.

Günün en fazla değer kazanan ilk üç BES-Gönüllü Hisse Senedi fonu yüzde 1.90 ile ABE olurken onu yüzde 0.42 ile AEB ve yüzde 0.37 getiri ile EIH takip etti.Günün en fazla değer kaybeden ilk üç BES-Gönüllü Hisse Senedi fonu yüzde -0.29 ile BBH olurken onu yüzde -0.22 ile ZHB ve yüzde -0.20 getiri ile CHH takip etti.

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