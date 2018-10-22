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Amasya'ya 55 milyon liralık yatırım

22.10.2018 - 09:28 | Son Güncelleme :
Amasya'ya 55 milyon liralık yatırım | Kobi Haberleri

Merzifon Organize Sanayi Bölgesi'ne 55 milyon liralık yatırım yapacak 10 yeni firmanın 1015 kişiye istihdam sağlaması planlanıyor.

 

Amasya Valisi Osman Varol, Merzifon OSB'de yatırımcılar için yeni tahsis edilen alanda yapılan altyapı çalışmalarını inceledi. Varol, burada yaptığı konuşmada, yatırımın Amasya ve Merzifon için önemli olduğunu belirtti.

Merzifon OSB'de parsel işlemleri tamamlanan 71 bin 167 metrekare alanda, 55 milyon liralık yatırım ile 10 yeni tesis kurulması için başlatılan işlemlerin tamamlandığını aktaran Varol, söz konusu yatırımlarla 1015 kişiye istihdam ve 10 milyon liralık ihracat hedeflediklerini söyledi.

Gelecek yatırımcılara her türlü kolaylığı gösterdiklerini vurgulayan Varol, şöyle devam etti:

"Kısa bir süre önce dövizle ilgili hareketliliğin çok yoğun olduğu, karamsar bir havanın estirilmeye çalışıldığı dönemde 10 kahraman girişimcimiz burada tahsislerini alıp, yatırımlarına başladılar. Bakanlığımız buranın altyapısı ile ilgili ihaleye çıkmak için son hazırlıklarını yaparken, bizler de yatırımcılarımızın temel ihtiyaçlarını gidermek için harekete geçtik. Merzifon Organize Sanayi Bölgesi Türkiye'nin en geleceği parlak organize sanayi bölgelerinden birisi."

Merzifon'un ulaşımda kara, hava ve deniz yolları açısından değerlendirildiğine çok önemli bir noktada bulunduğuna dikkati çeken Varol, "Merzifon, bir yandan Samsun Limanı'na yakınlığı, diğer taraftan Türkiye'nin en yoğun kara yolu hatlarından bir tanesinin tam kavşak noktasında bulunması, havaalanıyla neredeyse iç içe bulunması ve yakında hükümetimizin gerçekleştireceği hızlı tren projesinin de OSB'mizin neredeyse içinden geçip istasyonun da dibinde yer alacak olması bugün bir OSB için, gerçek bir üretim üssü için gerekli olan tüm ulaşım alt yapısına sahip bir konumdadır." değerlendirmesinde bulundu.

"ÜLKEMİZDE KRİZ ÇIĞIRTKANLIĞI YAPANLARA EN GÜZEL CEVABI YATIRIMLARLA VERİYORUZ"

AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez ise Merzifon OSB'de faaliyet gösteren mevcut 41 firmanın 4 bin kişiye istihdam sağladığını vurguladı.

Ekonomik alanda Türkiye'ye yaşatılmaya çalışılan sıkıntılara en güzel cevaplardan birini Amasya ve Merzifon Organize Sanayi Bölgesi olarak verdiklerini düşündüğünü dile getiren Çilez, şunları kaydetti:

"Merzifon OSB bir markadır. Yaptığı üretimlerle, ihracatlarla ülke ekonomisine büyük katkı sağlıyor. Mevcut OSB Amasya'ya, Merzifon'a yetmedi. Buranın genişletilmesi, büyütülmesi lazımdı. Bunun için 2012 yılında kolları sıvadık ve çalışmalara başladık. Ülkemizde kriz çığırtkanlığı yapanlara en güzel cevabı yatırımlarla veriyoruz. Merzifon, Amasya üretiyor, Türkiye kazanıyor. Ülkemiz üzerinde oynanan ekonomik saldırılara, dünya ticaretindeki dengelerin değişmesine rağmen yatırımdan kaçmayan babayiğitleri tebrik ediyorum."

Vali Varol'a incelemelerinde, Çilez ile AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale, Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı ve diğer ilgililer eşlik etti.

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