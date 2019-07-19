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Yurt dışından getirilen telefon harcı 1500 lira oldu

19.07.2019 - 08:08 | Son Güncelleme :
Yurt dışından getirilen telefon harcı 1500 lira oldu | Genel Haberler

Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanlığı Kararı gereğince, yurt dışından yolcu beraberinde getirilen cep telefonlarından alınacak harç tutarı 1500 lira olarak belirlendi.

Cep telefonlarına ilişkin yeni karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan karara göre, yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı tutarı 1500 lira olarak belirlendi. Daha önceden tutar 618.65 lira seviyesindeydi.

Karar yayımı tarihini izleyen gün yürürlüğe girecek.


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