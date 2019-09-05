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Yunanistan'da işsizlik oranı son 8 yılın en düşük seviyesinde

05.09.2019 - 15:51
Yunanistan'da işsizlik oranı son 8 yılın en düşük seviyesinde | Genel Haberler

Ülkede işsizlik oranı Haziran 2019'da yüzde 17'ye geriledi - Bu oran Mayıs 2011'den bu yana en düşük seviye olarak kaydedildi.

Gelir İdaresi Başkanlığınca (GİB), başkanlığın adı kullanılarak gönderilen trafik para cezasına ilişkin sahte e-postalara ilişkin uyarıda bulunuldu.

Başkanlıktan yapılan duyuruya göre, GİB'in adı, logosu ve ekran görüntüleri kullanılarak trafik para cezasına ilişkin sahte e-postaların gönderildiği tespit edildi.

Bu e-postalarla, sahte internet adreslerine yönlendirme yapılarak, mükelleflerin kredi kartı ve şahsi bilgileri ele geçirilmeye çalışılıyor. 

Başkanlıkla ilgili her türlü işlemin www.gib.gov.tr internet adresi üzerinden yapılması gerekiyor. 

GİB tarafından, trafik para cezası işlemlerinde kesinlikle e-posta yoluyla bilgi talebinde bulunulmuyor. 

Konuyla ilgili mağduriyet ve şikayetlerin, hak kayıplarının önlenmesi için adli makamlara da iletilmesi önem taşıyor. 


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