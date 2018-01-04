‹ Önceki Haber New York borsası rekorla kapandı New York borsası rekorla kapandı Sonraki Haber › Halkbank'tan 'jüri kararı' sonrası açıklama Halkbank'tan 'jüri kararı' sonrası açıklama

Yılın ilk halka arzında fiyat belli oldu

04.01.2018 - 11:05 | Son Güncelleme : 05.01.2018 - 11:36

Borsa İstanbul’da işlem gören ilk liman olma özelliğini taşıyacak olan Trabzon Limanı’nın, ocak ayı içerisinde halka arz edilmesi planlanıyor. Limanın yüzde 30’u halka açılırken, halka arz fiyatı 15,50 TL olarak belirlendi.

bigpara.com

Albayrak Grubu'nun 2033 yılının sonuna kadar işletme hakkına sahip olduğu Trabzon limanı'nın, 2018 yılının talep toplama yöntemiyle gerçekleştirilecek ilk halka arzı olması planlanıyor. Halka arz büyüklüğü 97.7 milyon TL olarak açıklanırken, şirketin toplam değeri 325.5 milyon TL olacak.

KÂRIN YÜZDE 70'İNİ DAĞITACAK

Albayrak Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Ömer Bolat, Tümosan’ın 2012 yılında halka arz edilmesinin ardından ikinci adımı Trabzon Limanı ile attıklarını belirtti. Bolat, “2011 yılından bu yana şirket kârının tamamını ortaklarımıza temettü olarak dağıttık. Önümüzdeki 5 yıl için dağıtılabilir kârın en az yüzde 70’ini nakit olarak dağıtmayı öngörüyoruz” şeklinde ekledi.

CANLI BORSA İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...

YATIRIMCI İÇİN CAZİP BİR ŞİRKET

Deniz Yatırım Genel Müdürü Melih Akosman, Borsa’daki temettü yatırımcıları için cazip bir şirket olduğunu söyledi. Akosman, “Trabzon Limanı, döviz bazlı gelir yapısı ile yatırımcılara doğal bir korunma sağlayacak. Nakit yaratma potansiyeli ise çok güçlü” dedi.

Deniz Yatırım liderliğiyle Borsa’ya açılacak olan Trabzon Limanı’nın halka arzıyla ilgili olarak Akosman şunları ekledi: “Trabzon Limanı halka arzında da 10 işgünü süreyle Günlük Alım Emri Uygulaması ve 1 ay süre sonunda 1 ay boyunca elinde tutan yatırımcılara yüzde 2 Bonus Pay uygulamaları kullanılacak. Ayrıca ilk defa Trabzon LimanıWnda uygulanacak yeni bir teşvik de söz konusu. Küçük tasarrufları ödüllendirmek amacıyla halka arza 50 adet ve üzerinde taleple başvuran yatırımcılara 1 adet bedelsiz payı Deniz Yatırım olarak biz vereceğiz. Bu sayede 50 adet başvuran bir yatırımcı en az yüzde 2'lik getiriyle yatırımına başlayacak."

VARAKA KAĞIT DA BORSA’YA GELECEK

Trabzon Liman İşletmeciliği Genel Müdürü Muzaffer Ermiş, "Trabzon Limanı halka arzı sonrasında Albayrak Grubu bünyesindeki Varaka Kağıt'ın da hazırlıklarını yapıp halka arz edileceğini umuyoruz. Albayrak Grubu altındaki tüm şirketleri de Borsa'ya açmayı düşünüyoruz."

 


Etiketler

  • ömer bolat
  • trabzon limanı
  • Albayrak Grubu
‹ Önceki Haber New York borsası rekorla kapandı New York borsası rekorla kapandı Sonraki Haber › Halkbank'tan 'jüri kararı' sonrası açıklama Halkbank'tan 'jüri kararı' sonrası açıklama
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
KAPANIŞLAR (BIST)
Getir
BUGÜN 1000 TL NE OLDU?
1.011 TL        
BORSA
1.000 TL        
DOLAR
998 TL        
EURO
996 TL        
ALTIN
 
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.