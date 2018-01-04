Yılın ilk halka arzında fiyat belli oldu

Borsa İstanbul’da işlem gören ilk liman olma özelliğini taşıyacak olan Trabzon Limanı’nın, ocak ayı içerisinde halka arz edilmesi planlanıyor. Limanın yüzde 30’u halka açılırken, halka arz fiyatı 15,50 TL olarak belirlendi.

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Albayrak Grubu'nun 2033 yılının sonuna kadar işletme hakkına sahip olduğu Trabzon limanı'nın, 2018 yılının talep toplama yöntemiyle gerçekleştirilecek ilk halka arzı olması planlanıyor. Halka arz büyüklüğü 97.7 milyon TL olarak açıklanırken, şirketin toplam değeri 325.5 milyon TL olacak.

KÂRIN YÜZDE 70'İNİ DAĞITACAK

Albayrak Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Ömer Bolat, Tümosan’ın 2012 yılında halka arz edilmesinin ardından ikinci adımı Trabzon Limanı ile attıklarını belirtti. Bolat, “2011 yılından bu yana şirket kârının tamamını ortaklarımıza temettü olarak dağıttık. Önümüzdeki 5 yıl için dağıtılabilir kârın en az yüzde 70’ini nakit olarak dağıtmayı öngörüyoruz” şeklinde ekledi.

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YATIRIMCI İÇİN CAZİP BİR ŞİRKET

Deniz Yatırım Genel Müdürü Melih Akosman, Borsa’daki temettü yatırımcıları için cazip bir şirket olduğunu söyledi. Akosman, “Trabzon Limanı, döviz bazlı gelir yapısı ile yatırımcılara doğal bir korunma sağlayacak. Nakit yaratma potansiyeli ise çok güçlü” dedi.

Deniz Yatırım liderliğiyle Borsa’ya açılacak olan Trabzon Limanı’nın halka arzıyla ilgili olarak Akosman şunları ekledi: “Trabzon Limanı halka arzında da 10 işgünü süreyle Günlük Alım Emri Uygulaması ve 1 ay süre sonunda 1 ay boyunca elinde tutan yatırımcılara yüzde 2 Bonus Pay uygulamaları kullanılacak. Ayrıca ilk defa Trabzon LimanıWnda uygulanacak yeni bir teşvik de söz konusu. Küçük tasarrufları ödüllendirmek amacıyla halka arza 50 adet ve üzerinde taleple başvuran yatırımcılara 1 adet bedelsiz payı Deniz Yatırım olarak biz vereceğiz. Bu sayede 50 adet başvuran bir yatırımcı en az yüzde 2'lik getiriyle yatırımına başlayacak."

VARAKA KAĞIT DA BORSA’YA GELECEK

Trabzon Liman İşletmeciliği Genel Müdürü Muzaffer Ermiş, "Trabzon Limanı halka arzı sonrasında Albayrak Grubu bünyesindeki Varaka Kağıt'ın da hazırlıklarını yapıp halka arz edileceğini umuyoruz. Albayrak Grubu altındaki tüm şirketleri de Borsa'ya açmayı düşünüyoruz."

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