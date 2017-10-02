Yıldız Holding çalışanları hem yarıştı hem eğlendi

Yıldız Holding’in geleneksel spor etkinliği Yıldız Kupası’nda kazananlar belli oldu. Bu yıl beşincisi düzenlenen turnuvada, holding çalışanları aileleriyle birlikte güzel vakit geçirme fırsatı yakaladı ve karşılaşmalarda sıkı bir performans sergiledi. Bu sene ilk kez voleybol branşının eklendiği etkinliğe gelecek yıl dijital oyunlar da dahil edilecek.

Yıldız Holding’in çalışanları arasındaki iletişimi ve motivasyonu artırmak için düzenlediği ve artık geleneksel hale gelen Yıldız Kupası’nın büyük finali gerçekleştirildi. Final karşılaşmaları 1 Ekim’de Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda yapılan Yıldız Kupası 2017’de Yıldız Holding’in Türkiye genelindeki 32 şirketinden 687 çalışanı bölge elemelerinde yarıştı. Bu sene futbol, bowling, basketbol, masa tenisi gibi branşların yanına voleybol branşının da eklendiği turnuva, 3 gün boyunca nefes kesen karşılaşmalara ev sahipliği yaptı.

Bu yıl beşincisi düzenlenen Yıldız Kupası’nda, Ankara, İstanbul Avrupa ve Asya, İzmir, Kocaeli, Tekirdağ ve Trabzon’da yapılan elemeler sonrasında 168 sporcu finale kalmaya hak kazandı.

FUTBOL TAKIMLARINA ÜNLÜ TEKNİK DİREKTÖRLER

Yıldız Kupası’nın her sene heyecanla takip edilen futbol müsabakaları turnuvanın beşinci yılında da büyük ilgi gördü. Yıldız Kupası’nda bu yıl finale kalan futbol takımlarının şampiyonluk maçlarında ünlü isimler teknik direktörlük yaptı. Finale kalan futbol takımlarını ünlü teknik adam Yılmaz Vural ve televizyonlarda taklit yeteneği ile dikkat çeken Yavuz Seçkin yönetti.

İŞTE KAZANANLAR

Final karşılaşmalarının ardından futbolda Biskot Karaman Ankara kupayı kaldırırken, basketbolda Pasifik Gıda İstanbul, bowlingde ise Şok Marketler Erzurum takımları şampiyonluğu kucakladı. Masa tenisinde kadınlarda Zeynep Sibel Öztürk- Makine Takım Endüstrisi, erkeklerde ise İsmail Yılmaz- Ülker Çikolata İstanbul ipi göğüsledi. Bu sene ilk kez branşlara eklenen voleybolda ise zafer, Besler Gıda’nın oldu.

DİJİTAL OYUNLAR DA EKLENECEK

Tüm holding şirketlerini dahil ettiği bir dijital dönüşüm içinde olan Yıldız Holding, bu kararlığını Yıldız Kupası’na da taşıyacak. Gelecek sene Yıldız Kupası karşılaşmalarına dijital oyunları da ekleyecek. Dijital oyunlar arasında online satranç ve futbol olması planlanıyor.

ALİ ÜLKER: DAHA MUTLU ÇALIŞANLAR İÇİN

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Ülker, Yıldız Kupası ile ilgili olarak şunları söyledi:

“Yıldız Holding olarak 56 bini aşkın çalışanımızla dünyanın farklı köşelerinde faaliyet gösteren dev bir aileyiz. Yoğun mesai tempomuzla ülke ekonomisi ve istihdama katkı sağlamak ve ülkemize yeni yatırımcılar çekmek için çalışıyoruz. Bu süreçte Yıldız Holding olarak önceliklerimizden biri de çalışan memnuniyeti. Yıl içinde Senenin Yıldızları, İnovasyon Günleri, Mutlu Et Mutlu Ol Günü gibi çalışanlarımızla bir araya gelip fikir alışverişinde bulunduğumuz ve iyi fikirleri ödüllendirdiğimiz farklı organizasyonlarımız oluyor. Bu yıl güzel işler başardık. Yeni tesislerimizi ve Ar-Ge merkezleri açtık ve çalışma arkadaşlarımızın adını verdik. Genç istihdamını desteklemek için staj programları gerçekleşiyoruz.

Yıldız Kupası ise sportif alanda çalışanlarımızın kendini gösterdiği bir alan, adeta “keyifli bir mola”. İş hayatının bütün kurallarının karşılığı sporda mevcut. Başarılı bir sonuç için hazırlanma, odaklanma, strateji kurup mücadele etme, mücadele ederken fair play kurallarına uygun davranma, ekip olabilme gibi pek özellik, her iki alanda da var.

Bildiğiniz gibi, holdingimiz Türkiye’de sporu destekleyen kurumların başında geliyor. Dengeli bir iş hayatı için spora zaman ayırmanın önemine inanıyoruz. Yıldız Kupası’na hazırlanan ve katılan tüm arkadaşlarımız bu tecrübelerini işlerine de yansıtacaklardır. Çalışma arkadaşlarımızı, aileleriyle birlikte ağırladığımız için çok mutluyuz. Bu sayede onlara teşekkür etme fırsatını yakalamış oluyoruz.”

BAHATTİN AYDIN: BU ANLAR ŞİRKETİMİZİN GELECEĞİNE KATKI YAPACAK

Yıldız Holding’in İnsan Kaynakları’ndan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bahattin Aydın, “Yıldız Kupası, holdingimiz için çok kıymetli bir organizasyon. Yıldız Holding’in ne kadar büyük ve güçlü bir aile olduğunu gösteren önemli bir iç etkinliğimiz. Türkiye’nin 81 ilindeki çalışma arkadaşlarımız katılabiliyor. Farklı lokasyonlardan gelen çalışanlarımız aynı ortamda tanışıyor, kaynaşıyor, güzel vakit geçiriyor. Çalışanlarımıza, kendilerini sportif anlamda geliştirebilmeleri, yoğun tempolarında soluklanmaları, birlikte güzel vakit geçirmeleri, takım ruhuyla eğlenebilmeleri adına, her sene Yıldız Kupası’nı düzenliyoruz. Bu yıl beşincisini düzenlediğimiz etkinlikte hem çalışanlar hem de Türkiye’nin farklı köşelerinden gelen aileleri keyifli anlar geçirdi. Hep birlikte geçirilen bu anların, şirketinin geleceğine katkı yapacağına inanıyoruz” şeklinde konuştu.

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