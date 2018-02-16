Yeni Mercedes-Benz S-Serisi satışa sunulmaya başlandı

Şubat 2018 itibarıyla Mercedes-Benz S-Serisi Coupé Türkiye’de1.257.700 TL’den başlayan fiyatlarla satılmaya başlandı.

Yeni Mercedes-Benz S-Serisi Coupé’nin ön tasarımı, iki kapılı modelin dinamizmini ve zarafetini etkileyici bir şekilde öne sürüyor. Mercedes-Benz yıldızı ile şıklığın somutlaşmış hali; üç boyutlu elmas görünümlü ızgarası otomobilin ön tasarımında en göz alıcı noktası olma özelliğini taşıyor. LED Akıllı Işık Sistemi ise isteğe bağlı olarak Swarovski kristallerle süslenebiliyor. Yüksek kalitede, farklı sayı ve özelliklere sahip kristallerle süslenen aydınlatma grubu ile alışılmışın dışında bir gece ve gündüz tasarımı oluşturulabiliyor.

STANDART OLARAK SUNULAN YENİLİKÇİ OLED ARKA STOP LAMBALARI

Yeni S-Serisi Coupé’nin en önemli yeniliklerinden biri olarak yenilikçi OLED teknolojisine sahip arka aydınlatma grubu dikkat çekiyor. Söz konusu teknolojide (organik ışık yayan diyot) organik malzemelerden üretilen son derece ince tabakalar, bir cam plaka üzerine bastırılıyor ve ışıldaması sağlanıyor. Toplam 66 adet son derece ince OLED, arka aydınlatma grubu içerisinde süzülüyor izlenimi verirken aynı zamanda son derece homojen bir ışık yüzeyi sunarak gerek gece, gerekse gündüz benzersiz bir görsel şölen sunuyor. Aracın merkezi kilidinin açılıp kapanması animasyonlu dinamik bir ışık dizisi ile vurgulanırken OLED üniteleri yavaşça kararıyor ve önemli bir Mercedes-Benz özelliği olan çok kademeli ışık teknolojisi devreye giriyor. Bu, fren lambaları ve sinyal lambalarının ışık yoğunluğunun yol koşulları ve ortam aydınlığına (gündüz/gece) bağlı olarak ayarlanması anlamına geliyor.

GENİŞ EKRANLI KOKPİT VE YENİ DİREKSİYON JENERASYONU İLE LÜKS BİR LOUNGE

Yeni S-Serisi Coupé’nin iç mekânı 12,3 inç büyüklüğünde iki adet yüksek çözünürlüklü parlak ekran tarafından domine ediliyor. Söz konusu iki ekran görsel olarak tek bir cam altında bir araya gelerek geniş ekranlı kokpite hayat veriyor. Bu yapı aynı zamanda iç mekân tasarımının yatay mimarisine de vurgu yapıyor.

Yeni modelin direksiyonunda dokunmatik kumanda panelleri kullanıma sunuluyor. Tıpkı akıllı telefonların ekranı gibi bu paneller de sürükleme ve dokunma prensibi ile çalışıyor. Sürücü, dokunmatik paneller üzerinden ellerini direksiyondan ve gözünü yoldan ayırmadan gösterge paneli fonksiyonlarını, bilgi ve eğlence sistemini kumanda edebiliyor. Bir diğer yenilik olarak, DISTRONIC ve hız sabitleme sistemi artık direksiyona entegre kumanda düğmeleri üzerinden yönetilebiliyor. Ayrıca bilgi ve eğlence sistemi orta konsola entegre dokunmatik kumanda paneli üzerinden kumanda edilebiliyor.

Bugüne kadar bilgi ve eğlence sistemini kumanda eden sesli komut sistemi LINGUATRONIC daha da geliştirilerek artık bilgi ve eğlence sistemi haricinde araç fonksiyonlarını da sesli komut ile kumanda etme imkânı sunuyor. Sürücü, iklimlendirme, koltuk ısıtması/havalandırması, aydınlatma (ambiyans, okuma lambası, arka kısım lambası), koltukların masaj fonksiyonu ve head-up-display gibi donanımları sesli komutla kumanda edebiliyor. Dil seçeneği ve donanım seviyesine bağlı olarak sistem 450’ye kadar sözlü komutu destekleyebiliyor.

YENİ BİLGİ VE EĞLENCE SİSTEMİ, AKILLI TELEFONLAR İÇİN KABLOSUZ ŞARJ

Tüm S-Serisi modelleri, en güncel COMAND Online bilgi ve eğlence sistemlerini standart olarak sunuyor. COMAND Online, topoğrafik harita ekranı, foto grafik 3 Boyutlu binalar ve 3 Boyutlu harita yönlendirmesi ile hızlı 3 Boyutlu sabit disk navigasyonu için ön hazırlık sunuyor. Sistem navigasyon haritası üzerinde; hava durumu, güncel yakıt fiyatlarıyla birlikte akaryakıt istasyonları ve park yerleri olmak üzere birçok bilgiyi gösteriyor. “Near Field Communication” teknolojisi sayesinde akıllı telefonlar dijital araç anahtarına dönüşürken, akıllı telefonlar kablosuz olarak veya herhangi bir bağlantı olmaksızın araç içinde şarj edebiliyor. Kablosuz şarj özelliği Qi standardını destekleyen veya bu özellikle sonradan donatılmış olan 15,2 cm’ye kadar ekran büyüklüğüne sahip tüm mobil cihazlarda kullanılabiliyor.

ÖZELLİKLERİ DAHA DA GELİŞTİRİLMİŞ OLAN YENİ SÜRÜŞ DESTEK SİSTEMLERİ

Yeni veya özellikleri daha da geliştirilen sürüş destek sistemleriyle S-Serisi Coupé otonom sürüşe giden yolda önemli bir adım daha atıyor. Aktif takip yardımcısı DISTRONIC ve aktif direksiyon yardımcısı, sürücüyü mesafe takibinde ve direksiyon yönlendirmesinde daha da konforlu bir şekilde destekliyor. Aracın hızı, viraj, kavşak veya yol bağlantılarında otomatik olarak ayarlanıyor. Aktif takip yardımcısı DISTRONIC bunun için artık daha fazla harita ve navigasyon bilgisinden yararlanıyor.

KAMERALARLA YOLU GÖREN YÜRÜYEN AKSAM

İsteğe bağlı olarak sunulan virajda eğim özelliğine sahip MAGIC BODY CONTROL, 2014 yılında S-Serisi Coupé modelinde kullanılmaya başlandığında seri üretim otomobiller için dünyada bir ilkti. Viraj içine doğru 2,65 derece yatan karoser böylece yolcuların hissettiği yanal kuvvetleri minimize ediyor. Yenilikçi sistem virajları ön camın arkasına gizlenen stereo kameralarla tespit ediyor. Yeni S-Serisi Coupé’de bu özellik daha da iyileştirildi. Sisteme ait yeni stereo kameralar çok daha verimli ve hassas çalışırken 180 km/sa hıza kadar destekliyor.

SİLİNDİR KAPATMA ÖZELLİĞİNE SAHİP YENİ ÇİFT TURBO BESLEMELİ V8 VE SÜZÜLME FONKSİYONUNA SAHİP V6

S 560 Coupé modelinde sunulan yeni çift turbo beslemeli V8 motor, öncüsüne oranla yüzde 8’e kadar daha az yakıt tüketiyor. Yakıt tüketimini düşürmek üzere yeni V8 motorda güç gereksiniminin olmadığı durumlarda subap kumanda sistemi CAMTRONIC üzerinden dört silindir devre dışı bırakılıyor. Bu sayede yük değişim kayıpları azaltılırken, aynı zamanda çalışma düzeyi daha yüksek güç gereksinimine kaydırılarak aktif olan dört silindirlin genel verimliliği de arttırılıyor. Turbonun iki silindir sırasının ortasına V’ye yakın konumlandırılmış olması bir diğer önemli özellik olarak öne çıkıyor. Yeni V8 motor 469 BG (345 kW) ve 700 Nm üretiyor.

V6 benzinli motor 367 BG (270 kW) güç üretiyor (karma koşullarda yakıt tüketimi: 8,9 lt/100 km; karma CO2 emisyon: 204 gr/km) ve Coupé’de S 450 adıyla satışa sunuluyor. Sürüş anında yakıt verimliliğini artırmak üzere ise yeni “süzülme fonksiyonu” devreye giriyor. Sürüş şartları ve akünün şarj durumu uygun olduğunda içten yanmalı motor güç aktarma organlarından ayrılıyor ve rölantide çalışmaya devam ederek aracın boşta süzülmesine imkân tanıyor. S 450’de önemli bir yenilik olarak 9G-TRONIC otomatik şanzıman devreye giriyor. Birden dokuza kadar tüm vites oranlarının uzatılması sayesinde motor devri aşağıya çekilirken böylece yakıt verimliliği ve sürüş konforu arttırılıyor. S 450’de ayrıca benzinli partikül filtresi de standart olarak sunuluyor.

·Mercedes-Benz ürün gamının tepe noktasını oluşturan S-Serisi ailesine katılan coupé modeli, kısa bir süre önce S-Serisi Sedan’da bulunan yeniliklerden yararlanıyor.

·Yeni veya kapsamları daha da geliştirilen sürüş destek sistemleri, dokunmatik butonlara sahip yeni direksiyon, modern kumandalar ve genişletilen ekran konsepti ile yeni S-Serisi Coupé en güncel bilgi ve eğlence sistemlerine kavuştu.

·İki kapılı versiyonlara özel bir donanım olan ve standart olarak sunulan OLED teknolojisine sahip arka aydınlatma grubu, teknolojiyi görsel bir şölene dönüştürürken, S 560 Coupé’de sunulan yeni çift turbo beslemeli V8 motor çok daha dinamik bir karakter sergiliyor.